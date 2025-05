Wohnhaus in Schwabach zum dritten Mal in Brand

Innerhalb von sechs Wochen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Schwabach nun zum dritten Mal gebrannt. Als die Feuerwehr am Dienstagabend (06.05.2025) eintraf, stand der Dachstuhl des Anwesens in der Nürnberger Straße bereits in Vollbrand, so die Polizei. Es waren 20 Fahrzeuge und zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Die Zwischendecke über dem zweiten Obergeschoss brach während der Löscharbeiten zusammen. Der Schaden dürfte allein bei diesem dritten Brand bei rund 750.000 Euro liegen. Die Brandursache ist noch unklar, teilt die Polizei mit.

Vermutlich technischer Defekt bei erstem Brand

Zum ersten Mal hatte es Ende März in dem damals noch bewohnten Haus mit fünf Wohnungen gebrannt. Mehrere Fahrräder im Treppenhaus standen in Flammen, ein 20-Jähriger erlitt damals laut Polizei eine leichte Rauchvergiftung. Das Gebäude war nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Die Ermittler gingen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Mitte April brach dann ein zweiter Brand aus. Nach bisherigem Stand sollen die beiden vorangegangenen Brände im Treppenhaus ausgebrochen sein.

Nachbarn wegen Brand evakuiert

Wegen des aktuellen Brandes in der vergangenen Nacht mussten die Bewohner des Nachbarhauses der Polizei zufolge vorsorglich evakuiert werden. Sie hätten nach rund zweieinhalb Stunden in ihre Wohnungen zurückkehren können. Rund fünf Stunden lang war die Feuerwehr laut dem Sprecher im Einsatz. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.