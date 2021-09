Wohnhaus in Grombühl: Stadt Würzburg setzt Frist für Räumung

In einem Haus im Würzburger Stadtteil Grombühl bestehe "Gefahr für Leib und Leben der betreffenden Bewohner" – mit dieser Begründung hat das Würzburger Verwaltungsgericht der Stadt Würzburg bei einer Verhandlung im Juli 2021 Recht gegeben. Die Stadt hatte die Nutzung von 51 Wohnungen in dem Haus bereits vor mehr als zwei Jahren untersagt. Grund dafür waren vor allem Brandschutz-Mängel. Bisher leben trotzdem noch Menschen in den betroffenen Wohnungen. Das könnte sich aber bald ändern. Denn: Aus einer schriftlichen Stellungnahme der Stadt geht hervor, dass sie dem Miteigentümer eine Frist für die Räumung gesetzt hat.

Stadt Würzburg nimmt Stellung

Wenn der Miteigentümer die Frist nicht einhält, will die Stadt "entsprechende Maßnahmen zum Vollzug einleiten", heißt es in der Stellungnahme. Damit beantwortet die Stadt eine Anfrage von der Linken-Stadträtin Anna Maria Dürr. Mit Bezug auf die Berichterstattung von BR24 von vergangener Woche hatte Dürr in ihrer Anfrage an die Stadt zum Beispiel die Frage gestellt: "Welche Verantwortung und welchen Handelsbedarf sieht die Stadt Würzburg?"

Nutzungsuntersagung als letztmöglicher Weg

Daraufhin schreibt die Stadt Würzburg in ihrer Stellungnahme: "Die Angelegenheit wird nach Ansicht der Stadt Würzburg ernsthaft und gewissenhaft, sowie mit viel Verständnis für die jeweilige Situation behandelt." Die Nutzungsuntersagung sei der letztmögliche Weg gewesen. Zuvor habe die Bauaufsicht "alle zur Verfügung stehenden milderen Mittel ausgeschöpft". Dabei habe jedoch keine Lösung erzielt werden können.

Wann die Räumungsfrist für den Miteigentümer abläuft und die Stadt tätig wird, ist nicht bekannt. Auf Nachfrage sagte der Pressesprecher der Stadt Georg Wagenbrenner: "Die Stadt ist sich der Verantwortung bewusst. Das hat äußerst weitreichende Konsequenzen – insbesondere für die Mieter. Wir bereiten uns entsprechend gewissenhaft auf diese Maßnahme vor."

Miteigentümer erkennt keine Brandschutz-Mängel

"Dieses Haus ist sicherer als 99 Prozent aller Wohnungen in Würzburg", sagt der Miteigentümer bei einem Termin im Haus mit BR24. Er findet nicht, dass es an Brandschutz mangelt und kann das Urteil des Verwaltungsgerichts nicht nachvollziehen. "Die Stadt stellt das ganz falsch dar. Und nach dieser Darstellung ist dann das Urteil gefällt worden", sagt er.

Im Urteil des Verwaltungsgerichts ist zum Beispiel bemängelt worden, dass in manchen Wohnungen ein funktionierender zweiter Rettungsweg fehle. Nach Auffassung des Miteigentümers gebe es in jeder Wohnung mindestens zwei Fluchtwege. Als er auf dem Balkon im obersten Stockwerk steht, sagt er: "Die Feuerwehr ist nur drei Straßen weiter. Die ist in fünf Minuten hier." Im Gerichtsurteil wird außerdem aufgeführt, dass das Treppenhaus keine Rauchableitung an oberster Stelle besitze. Auch das sieht der Miteigentümer anders: Er deutet auf ein zerbrochenes Fenster im obersten Stock. "Das steht immer offen", sagt er.

Miteigentümer stellt Antrag auf Berufung

Der Miteigentümer will sich gegen das Urteil des Würzburger Verwaltungsgerichts wehren und hat Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt. Ob der Fall in die nächste Instanz geht, entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. "Ich hoffe, dass das ganze Urteil dann aufgehoben wird", sagt er. Eine Räumung könne er nach eigenen Angaben nicht selbst vollziehen – wegen der Mietverträge, an die er sich halten müsse.

Das noch laufende Gerichtsverfahren hat laut dem Würzburger Verwaltungsgericht keine aufschiebende Wirkung. Das heißt: Die betroffenen Wohnungen müssten eigentlich seit Oktober 2019 geräumt sein.

Bürgerrecherche: "Wem gehört die Stadt?"

Im Rahmen der Bürgerrecherche "Wem gehört die Stadt?" hat der Bayerische Rundfunk bereits Anfang 2020 über die Situation in dem Haus berichtet. Ein ehemaliger Mieter hatte sich gemeldet und auf die Zustände aufmerksam gemacht: "Ich glaube, hier wird auf eine menschenunwürdige Art und Weise Geld verdient, auf dem Rücken derjenigen, die es sich nicht anders leisten können." Die Bewohner im Haus erzählten damals von viel zu kleinen Wohnungen, Schimmel und Wasser, das aus der Decke kam. Außerdem berichteten Mieter von defekten Brandschutztüren, kaputten Heizungen und davon, dass es im Dachgeschoss im Sommer so heiß werde, wie in einer Sauna.