25.06.2021, 09:36 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Wohnhaus in Fürth-Dambach brennt bis auf die Mauern nieder

Mitten in der Nacht bricht in einer Doppelhaushälfte in Fürth-Dambach ein Feuer aus. Die Hausbewohner können sich noch selbst ins Freie retten. Das Haus brennt allerdings komplett nieder, der Sachschaden ist enorm.