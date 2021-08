Wohnhaus bei Pocking in Flammen - zurück bleiben Asche und Glut

Meterhohe Flammen in dem kleinen Ort Tettenweis bei Pocking im Landkreis Passau. Hier hat in der Nacht ein Wohnhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Brand greift auf Wohnhaus über

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Montagmorgen mitteilte, war das Feuer in den frühen Morgenstunden in einem Nebengebäude ausgebrochen und dann auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen.

Mindestens 200.000 Euro Schaden

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf 200.000 bis 300.000 Euro. Zur Brandursache wollte die Polizei keine Angaben machen.