Wohngeld-Gesetz: Mehr Geld für Mieter – Kommunen am Anschlag

Vor dem Eingang zum Wohnungsamt der Stadt Nürnberg hat sich eine Schlange gebildet. Wer einen Antrag auf Wohngeld stellen will, muss warten. So wie an diesem Vormitttag ein Familienvater. Vor sieben Monaten hat er den Antrag gestellt. Seither: Funkstille. Eine Bekannte unterstützt ihn beim Behördengang. "Wir sind jetzt persönlich hier, um zu schauen, wie lange es noch dauert", sagt sie. Die sechsköpfige Familie zahlt fast 1.100 Euro Miete im Monat. Mit etwa 600 Euro Wohngeld rechnet der Familienvater.

Wohngeld-Antrag: Wartezeit von einem halben Jahr

Doch bisher ist der Antrag noch nicht bearbeitet. So wie tausende andere auch. Grund dafür ist das neue Wohngeld-Plus-Gesetz, sagt Nürnbergs Sozialreferentin Elisabeth Ries (SPD). Seit Herbst hat die Zahl der Wohngeld-Anträge zugenommen. Seit Jahresbeginn hat sie sich in Nürnberg verdoppelt. "Im Moment sind wir bei deutlich über einem halben Jahr Wartezeit", sagt Ries. "Wir hoffen natürlich, dass wir das wieder deutlich drücken können."

Durch das neue Wohngeld-Plus-Gesetz erhöht sich die Zahl der Haushalte, die einen Anspruch auf Wohngeld haben, um das Zwei- bis Dreifache. So heißt es von der Bundesregierung. Denn die Einkommensgrenzen, ab denen der Zuschuss bezahlt wird, haben sich verändert. Jetzt bekommen auch Haushalte mit einem höheren Einkommen als bisher Wohngeld. Außerdem gibt es mehr Geld. Vor der Reform lag der durchschnittliche Zuschuss in Nürnberg bei rund 240 Euro pro Haushalt und Monat, sagt Sozialreferentin Ries. "In den ersten Monaten haben wir gesehen, dass sich die durchschnittliche Summe um etwa 200 Euro erhöht hat." 450 statt 250 Euro, Geld, das den Haushalten helfen kann, die Mieten zu bezahlen, bekräftigt Ries.