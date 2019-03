Wohngebiet in Regensburg evakuiert - Kran droht umzustürzen

Auch in Regensburg hat es viel geregnet in den letzten Stunden. Auf einer Großbaustelle in einem Wohngebiet hat der aufgeweichte Boden nun einen Kran destabilisiert. Er steht schief und droht umzustürzen.

Abstützen oder Abbauen

Wie die Polizei Regensburg auf BR-Anfrage mitteilt, musste das Wohngebiet evakuiert werden. Verletzt wurde dabei niemand. Seit Samstagmittag sind Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass der Baukran entweder gestützt wird oder sogar abgebaut werden muss. Wann die Bewohner wieder in ihre Häuser können, ist ungewiss. Die Lieblstraße, an der sich die Großbaustelle befindet, liegt zwischen zwei Donauarmen, in der Nähe des Dultplatzes Regensburg.