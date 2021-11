Wohnen untersagt: Stadt Würzburg überreicht Räumungs-Beschluss

Bis zum 28. Januar 2022 müssen die Bewohner von 51 Wohnungen in einem Haus im Würzburger Stadtteil Grombühl ausziehen. Dann werden die Wohnungen geräumt und versiegelt. Gemeinsam mit der Bauaufsicht, dem Sozialreferat, der Polizei und Dolmetschern hat die Stadt Würzburg die Mieter jetzt über die Räumung informiert. 16 Wohneinheiten habe man angetroffen, sagt Baureferent Benjamin Schneider (parteilos). "Es war eine große Anspannung, denn die Menschen, die dort wohnen, haben große Sorge, auf dem Würzburger Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden."

Mieter müssen bis Ende Januar 2022 ausziehen

Eine Duldung gilt bis Ende Januar, dann müssen alle draußen sein. "Uns ist aber klar, dass sich das bis in den Februar hinein ziehen kann", sagt Benjamin Schneider. Dass sie so schnell aus der Wohnung raus muss, hat eine junge Mieterin nicht erwartet. Seit Wochen sucht sie in Würzburg nach einer neuen bezahlbaren Bleibe, bisher erfolglos. Die Vertreter der Stadt haben sie nicht persönlich angetroffen. Der Brief mit dem Räumungsbeschluss klebte an ihrer Wohnungstür. Bisher seien die Beratungsangebote der Stadt Würzburg für sie nicht hilfreich gewesen.

Stadt Würzburg bietet Mietern Beratung an

Den betroffenen Mietern bietet das Sozialreferat im Gebäude gegenüber Beratung an, ab dem 1. Dezember und drei Stunden pro Woche. Dass es überhaupt so weit kommen musste, ärgert Sozialreferentin Hülya Düber (CSU): "Wir gehen hier weit über unsere Zuständigkeit hinaus." Eigentlich sei es die Pflicht des Vermieters, Alternativen und Lösungsmöglichkeiten zu bieten. "Er tut sich aber offensichtlich schwer damit. Deswegen sagen wir als Stadt: Wir lehnen uns nicht zurück bis die Menschen obdachlos werden, sondern begleiten die Bewohner, unterstützen sie, vermitteln Wohnraum", sagt Düber.

In den 51 Wohnungen wohnen vorrangig alleinstehende Männer – eine Familie mit Kind war von der Räumung allerdings auch betroffen. Laut Düber konnte für die Familie bereits eine Lösung mit der Tochtergesellschaft Stadtbau gefunden werden.

Baureferent: Stadt sei nicht untätig gewesen

Das Haus in Grombühl sei ein sehr besonderer Einzelfall, sagte Benjamin Schneider in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk vor wenigen Wochen. Der Vermieter hat die ersten Bauanträge für das Haus in Grombühl vor etwa zehn Jahren eingereicht. Er wollte die ehemaligen Labor- und Büroräume in Wohnungen umbauen. Die Bauaufsicht hatte 26 Wohnungen genehmigt, entstanden sind 75 Apartments. Laut Schneider habe die Bauaufsicht vermehrt festgestellt, dass die Wohnungen nicht den genehmigten Unterlagen entsprachen. Deshalb habe die Stadt einschreiten müssen. Doch das hat sich jahrelang hinausgezögert. "In der Öffentlichkeit wird es immer wieder so wahrgenommen, als sei die Stadt untätig gewesen. Dem ist aber nicht so", sagt Schneider.

Ständig neue Fristen sorgten für Verzögerungen

Der Vermieter habe der Stadt laut Schneider immer wieder mitgeteilt, die Mängel beseitigen zu wollen. Er habe immer wieder neue Anträge und Gutachten eingereicht, wodurch ständig neue Fristen entstanden seien. "Und somit hat der Vermieter es tatsächlich geschafft, uns sehr lange zu beschäftigen", sagt der Baureferent. In einem persönlichen Gespräch mit Benjamin Schneider hat der Vermieter erst vor kurzem erneut angekündigt, nachbessern zu wollen. "Das begrüßen wir ausdrücklich. Es ist unser Anliegen, dass dieser Wohnraum wieder den Mietern zur Verfügung gestellt wird", sagt Schneider. Trotzdem hält die Stadt an der Räumung der Wohnungen fest. "Es sind so umfangreiche Umbaumaßnahmen vorzunehmen, dass es im bewohnten Zustand gar nicht funktioniert."

Der Bayerische Rundfunk hat den Vermieter bereits vor wenigen Wochen um eine Stellungnahme gebeten. Bisher hat er sich nicht zu den Aussagen des Baureferenten der Stadt Würzburg geäußert.

Stadt Würzburg untersagt Nutzung von Wohnungen

Bereits Anfang September hatte BR24 darüber berichtet, dass 51 Wohnungen in dem Haus in Grombühl vermietet werden, obwohl die Stadt deren Nutzung längst verboten hatte. Laut Verwaltungsgericht Würzburg besteht für die betroffenen Bewohner "Gefahr für Leib und Leben". Grund dafür sind vor allem Brandschutz-Mängel. Die Bewohner berichten auch von viel zu kleinen Wohnungen, Schimmel in den Wänden und Wasserschäden. "Allein die Schaffung von diesen kleinen Parzellen gepaart mit der Aussage des Vermieters, Wohnraum für die Gruppen schaffen zu wollen, die sonst keinen anderen Wohnraum bekommen: Das finde ich eine gewisse Pervertiertheit", sagt Benjamin Schneider. "Letztlich ließ es sich nicht vermeiden, dass es so weit kommen musste und dass wir uns so viele Jahre mit dem Fall beschäftigt haben."