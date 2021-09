Wohnen untersagt: Haus in Würzburg trotzdem nicht geräumt

17 Quadratmeter – so groß ist die Wohnung in Würzburg, in der eine Frau zusammen mit ihrer Tochter lebt. Die erwachsene Tochter schläft auf dem Bett, das über der Küchenzeile angebracht ist. Ihre Mutter schläft auf dem Boden. Platz für ein zweites Bett gibt es nicht. Die beiden zahlen 300 Euro Miete pro Monat für eine Wohnung, die eigentlich gar nicht bewohnt werden dürfte. Genauso wenig wie 50 weitere Wohnungen in dem Haus im Würzburger Stadtteil Grombühl.

Stadt untersagt Nutzung von 51 Wohnungen

Die Bauaufsicht der Stadt Würzburg hat für 51 Wohnungen in dem Haus eine Nutzungsuntersagung mit sofortiger Vollziehung erwirkt. Das hat die Stadt auf Anfrage von BR24 mitgeteilt. Grund dafür sind vor allem Brandschutz-Mängel. Der Bauherr und gleichzeitig Miteigentümer des Hauses hat den Bescheid laut Verwaltungsgericht Würzburg schon im Juni 2019 erhalten. Von da an hätten die Eigentümer vier Monate Zeit gehabt, um die Wohnungen zu räumen. Trotzdem leben dort immer noch Menschen.

Gericht: "Gefahr für Leib und Leben"

Statt die Wohnungen zu räumen, hat der Miteigentümer Klage eingereicht. Bei der Verhandlung im Juli 2021 hat das Verwaltungsgericht Würzburg die Nutzungsuntersagung der Stadt bestätigt. In den Wohnungen bestehe "eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben der betreffenden Bewohner sowie etwaiger Besucher" – so die Begründung des Gerichts. Grund dafür seien vor allem Verstöße gegen brandschutzrechtliche Anforderungen wie zum Beispiel fehlende Fluchtwege. In der Nutzungsuntersagung der Bauaufsicht heißt es laut Gericht außerdem, dass "die winzigen Wohnparzellen nicht die Anforderungen an Aufenthaltsräume" erfüllten.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Noch ist das Urteil des Würzburger Verwaltungsgerichts nicht rechtskräftig. Der Bauherr und Miteigentümer hat BR24 gegenüber geäußert, dass er Einspruch einlegen will. Dann geht der Fall in die nächste Instanz und wird am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof verhandelt.

Kein aktuelles Statement der Stadt Würzburg

Weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt, will sich die Stadt Würzburg nicht näher zum Wohnhaus in Grombühl äußern. Anfang 2020 sagte die Leiterin der Bauaufsicht Antonia Derek gegenüber BR24 nur allgemein: Grundsätzlich könne die Bauaufsicht Gebäude vor allem bei Brandschutzmängeln oder Einsturzgefahr räumen. "Das sind nur gravierende Ausnahmefälle, bei denen wir bauaufsichtlich tätig werden und die Räumung vollziehen. Sie müssen bedenken, dass sie dort die Menschen vor die Tür setzen und aus ihrem Wohnumfeld herausziehen."

Miteigentümer erkennt keine Brandschutz-Mängel

Dass es in dem Haus in Grombühl an Brandschutz mangelt, findet der Miteigentümer selbst nicht. Laut Verwaltungsgericht hat er seine Klage gegen die Nutzungsuntersagung damit begründet, dass die aktuelle Wohnnutzung brandschutzrechtlich unbedenklich und genehmigungsfähig sei. In der Stadt finde sich kein Gebäude, das so optimale Voraussetzungen zur Brandbekämpfung habe wie dieses Haus. Gegenüber BR24 sagte er: Es dauere fünf Minuten, bis die Feuerwehr mit der Drehleiter vor der Balkontüre im obersten Stock sei, um zu retten.

Mieterverein Würzburg: "Absoluter Ausnahmefall"

Edgar Hein vom Würzburger Mieterverein hat noch nie erlebt, dass es in der Stadt Würzburg zu einer Nutzungsuntersagung in diesem Ausmaß gekommen ist. "Das ist ein absoluter Ausnahmefall", sagt Hein im Gespräch mit BR24. Dass sich an der Wohnsituation der Mieter in naher Zukunft etwas ändert, glaubt er nicht: "Solange es keinen Ersatz gibt, werden die Mieter da drin bleiben." Laut Hein müssten sich eigentlich die Eigentümer um Ersatzwohnraum für die Mieter kümmern. Wenn sie jedoch keine Wohnungen zur Verfügung stellen können, sei die Stadt in der Verantwortung. "Aber auch die Stadt hat schlicht keine anderen Unterbringungsmöglichkeiten", sagt Edgar Hein. Dass solche Wohnungen überhaupt vermietet werden, sei dem angespannten Wohnungsmarkt in Würzburg geschuldet.

Bewohnerin: "Besser als obdachlos zu sein"

Die Frau, die mit ihrer Tochter in dem Haus wohnt, ist entsetzt darüber, dass die Wohnungen weiterhin vermietet werden. "Das gibt’s doch nicht. Warum wird das dann immer noch betrieben?", sagt sie. "Wenn die Stadt so eine Maßnahme für richtig hält, dann muss die Stadt doch auch etwas dagegen tun." Trotzdem ist die Bewohnerin froh, dass sie die Wohnung letztes Jahr auf die Schnelle gefunden hat. "Es ist ja besser, als obdachlos zu sein."

Wohnungen ohne Baugenehmigung gebaut

Aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts geht hervor, dass ein Großteil der betroffenen 51 Wohnungen baurechtlich nie genehmigt war. Als der Bauherr vor etwa zehn Jahren den Antrag gestellt hat, die ehemaligen Labor- und Büroräume zu Wohnungen umzubauen, hatte die Stadt 26 Wohnungen genehmigt. Ein paar Jahre später stellte sich dann aber heraus, dass deutlich mehr Wohnungen entstanden sind: insgesamt 75. Sogar im Keller sind Wohnungen vermietet worden – laut Gericht ohne Zugang zu frischer Luft und Tageslicht und obwohl dort nur Kellerabteile, Technik- und Heizungsräume genehmigt waren. Die Stadt habe den Keller daraufhin räumen lassen.

Nachträglicher Bauantrag abgelehnt

Einen Bauantrag für die nicht genehmigten aber bereits vermieteten Wohnungen hat der Bauherr zwar nachgereicht. Wie aus dem Gerichtsurteil hervorgeht, wurde er aber bis heute nicht genehmigt. Die Stadt habe den Antrag vielmehr abgelehnt – vor allem mit der Begründung, dass "umfassende brandschutztechnische Bedenken" bestünden. Aktuell liegt der Stadt ein neuer Bauantrag vor.

Bürgerrecherche "Wem gehört die Stadt?"

Über die Zustände in dem Wohnhaus in Grombühl hat BR24 bereits Anfang 2020 im Rahmen der gemeinsamen Bürgerrecherche "Wem gehört die Stadt?" von BR und Correctiv berichtet. Ein ehemaliger Mieter hatte sich gemeldet und auf die Zustände aufmerksam gemacht: "Ich glaube, hier wird auf eine menschenunwürdige Art und Weise Geld verdient, auf dem Rücken derjenigen, die es sich nicht anders leisten können." Die Bewohner im Haus erzählten damals von Schimmel, undichten Fenstern und Wasser, das aus der Decke kam. Außerdem berichteten Mieter von defekten Brandschutztüren, kaputten Heizungen und davon, dass es im Dachgeschoss im Sommer so heiß werde wie in einer Sauna.

Bewohnerin will Mietvertrag nicht verlängern lassen

Die Bewohnerin und ihre Tochter, die auf 17 Quadratmetern leben, suchen gerade nach einer neuen Wohnung. Den Mietvertrag, der bald ausläuft, wollen sie nicht verlängern lassen. "Wir brauchen eine größere Wohnung. Auch wenn’s nur zwei Zimmer sind. Das macht schon einen Unterschied", sagt die Frau. Sie ist sich sicher: Ein Nachmieter für die Wohnung in dem Haus in Grombühl findet sich schnell.