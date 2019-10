Wohnen und Wirte: Was wurde aus #MeinWunschAnBayern?

Vor einem Jahr haben die Bayerinnen und Bayern einen neuen Landtag gewählt. Im Wahlkampf richteten sich bekannte und unbekannte Menschen mit ihren Erwartungen direkt an die Spitzenkandidaten - im BR-Projekt #MeinWunschAnBayern. BR24 greift die zentralen Anliegen von damals nochmal auf und zeigt, was die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern (FW) seitdem erreicht oder auf den Weg gebracht hat.

Bezahlbares Wohneigentum: Es bleibt schwierig

Die Forderung? Bergsportlerin Gela Allmann aus dem oberbayerischen Oberland beklagte die hohen Kaufpreise für Wohneigentum in der Gegend. Es sei "schier unmöglich", dort als Familie eine bezahlbare Immobilie zu finden. "Wie uns geht es auch vielen, vielen von unseren Freunden", betonte Allmann.

Die Antworten? CSU-Spitzenkandidat Markus Söder versprach Abhilfe - finanziell und durch vereinfachte Genehmigungsverfahren. Durch die bayerische Eigenheimzulage und das "Baukindergeld Plus" könne etwa eine Familie mit zwei Kindern "mit 40.000 Euro in den Eigentums-Erwerb starten". FW-Spitzenkandidat Hubert Aiwanger - damals noch Oppositionspolitiker - erklärte, er wolle "am flachen Land bestehenden Wohnraum besser nutzen" sowie Dachgeschoss-Ausbau und Einlieger-Wohnungen fördern.

Der aktuelle Stand? Die bereits 2018 unter der CSU-Alleinregierung von Ministerpräsident Söder eingeführten Förderungen aus Eigenheimzulage und "Baukindergeld Plus" gibt es weiterhin. Ob damit aber das ehrgeizige Zeil des hiesigen Bauministeriums ("Auch in den bayerischen Ballungsräumen sollen sich wieder mehr Familien Eigentum schaffen können") erreicht werden kann? Das sehen viele Experten skeptisch. Denn aktuell ist kein Ende der hohen Immobilien- und Grundstückspreise in Bayern in Sicht. Nur in einigen ländlichen Regionen - besonders in Nordbayern - sieht das anders aus.

Im September haben sich Staatsregierung und Kommunen zudem darauf verständigt, die Bauordnung im Freistaat zu vereinfachen. Leichterer Ausbau von Dachgeschossen, schnellere Baugenehmigungen, online durchführbare Genehmigungsverfahren, flexiblere Abstandsregelungen - das sind die angedachten Änderungen. Sie sollen noch in diesem Jahr vom Landtag verabschiedet werden. Geht es nach der CSU, dann sollen Familien zudem perspektivisch beim Erstkauf einer selbst genutzten Immobilie von der Grunderwerbssteuer befreit werden.

Zentrale Kritik? Die Landtags-Grünen bemängeln, dass die Wohneigentums-Quote durch den "Subventionstopf" der Staatsregierung nur minimal erhöht werde. Auf BR-Anfrage erklärte Jürgen Mistol, wohnungspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion: "Weit wirksamer wäre es, die Erwerbs-Nebenkosten in den Fokus nehmen - insbesondere die Maklerkosten komplett dem Auftraggeber zuzuschreiben und die Grunderwerbssteuer für das erste selbst genutzte Wohneigentum deutlich zu reduzieren." Grundsätzlich sei das drängendere Problem beim Thema Wohnen aber ohnehin der Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen. Zudem brauche es mehr sozialen Wohnungsbau und genossenschaftliches Wohnen.