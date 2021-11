"Wohnen nach Konzept" in Augsburg: Kreative Ideen statt Profit

Noch ist nicht allzu viel zu sehen auf dem ehemaligen Gelände der Sheridan-Kaserne, direkt an der B17 in Augsburg-Pfersee. Doch schon im kommenden Jahr sollen die Bagger dort anrollen. Und 2024 sollen dann schon 46 neue Wohnungen bezugsfertig sein. Das ist der ehrgeizige Plan der neuen Augsburger Wohnbaugenossenschaft "Wogenau".

Der Profit steht nicht im Vordergrund

Es wäre das erste von vier in Planung befindlichen Wohnbau-Projekten, welches die Stadt Augsburg "nach Konzept" realisieren lässt. Das bedeutet, dass nicht die Meistbietenden den Zuschlag erhalten haben, sondern dass diejenigen Projekte realisiert werden, die den Gedanken vom gemeinschaftlichen Wohnen am kreativsten umsetzen.

Das neue Quartier soll besonders familien- und generationenfreundlich werden. Gemeinschaftsräume sind angedacht, auch eine Werkstatt, Freiflächen und Mobilitäts- und Sharingkonzepte.

Gemeinschaftliches Wohnen statt Einfamilienhaus

Diese Idee des gemeinschaftlichen Wohnens wird in Augsburg gerade wieder neu entdeckt und von der Stadt gefördert, sagt die Projektverantwortliche Carolin Rößler-Schick: "Im Endeffekt ist es ein Mittel, um Leuten selbst gestalteten Wohnraum wieder zu ermöglichen. Aufgrund der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt ist es so, dass das Modell der Doppelhaushälfte, des Einfamilienhauses vor allem in der Großstadt fast nicht mehr leistbar ist."

19 verschiedene Konzepte hatten sich auf die vier Bauplätze am Sheridanpark beworben. Neben der Wogenau erhielten das Mietshäuser-Syndikat "Paläste für Alle", die Baugemeinschaft "Sheridan Park & Junia" sowie die Wohnbaugenossenschaft "Wagnis" den Zuschlag.

Großes Interesse an den geplanten Wohnungen

Am weitesten scheint aktuell die Wogenau mit ihren Planungen. Bei einem Kennenlernen am Wochenende, zu dem rund 150 mögliche, künftige Nachbarn kamen, stellte die Genossenschaft einen Architektenentwurf vor, der das Konzept bereits klar umreißt.

Die 46 Wohnungen sollen demnach in Form einer Acht rund um ein zentrales Foyer errichtet und bis 2024 in Holzbauweise realisiert werden. Wogenau-Vorständin Hilde Strobl ist sich der Bedeutung des Projekts für künftige Vergabeverfahren bewusst: "Je nachdem, wie zuverlässig wir alle hier planen und arbeiten, desto wahrscheinlich ist natürlich, dass die Stadt sich das nochmal antut. Denn sie hat damit schon auch eine größere Aufgabe, als wenn sie einfach an den Meistbietenden verkauft."

Stadt Augsburg will weitere Bauprojekten "nach Konzept"

Die Stadt Augsburg allerdings scheint tatsächlich weitere Bauprojekte "nach Konzept" zu beabsichtigen. Das bestätigte Carolin Rößler-Schick dem BR: "Es ist eine Art 'Testballon', der sich allerdings schon bewährt hat. Wir wollen auch für den Bereich des Reese-Areals mit Konzeptvergabeverfahren weiter starten."