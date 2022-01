Wohnen in 50 Jahren: Stehen in Rödental die Häuser der Zukunft?

In Großstädten wie Singapur kommen hundertmeterhohe Gebäude schon heute futuristisch daher – in Oberfranken sieht’s hingegen etwas bodenständiger aus: Das Eigenheim ist und bleibt der Traum der deutschen Häuslebauer. Doch wo geht die Reise hin, wie werden wir in 50 Jahren wohnen?

Architekturprofessorin: Wohnfläche hat sich verdreifacht

Die Zukunft liegt auf dem Land, sagt zumindest die Architekturprofessorin Natalie Eßig aus Bamberg. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit zukunftsorientiertem und nachhaltigem Bauen. Die aktuellen Trends bei dem Thema lauten: dezentral, digital, gesund, ökologisch und kleiner. Letzter Punkt sei wichtig, weil die Wohnfläche pro Person von den 60er-Jahren mit 20 Quadratmetern im Vergleich zu heute auf etwa 60 Quadratmeter gestiegen sei. "Zu beobachten ist auch, dass eine Stadtflucht auf's Land erfolgt", so Eßig.

Hausbau in eineinhalb Wochen

Das gute alte Eigenheim wird es wohl auch in 50 Jahren noch geben. Eventuell könnte es dann aber anders aussehen. Zwei solche Exemplare stehen bereits in Oberfranken – eines davon ist sogar bereits verkauft und bezugsfertig. Die Firma von Peter Mechtold und Hamid Farahmand mit Sitz in Rödental bei Coburg baut möglicherweise die Häuser der Zukunft. Die beiden haben die Gebäude entworfen, die flexibel, futuristisch und schnell fertig sein sollen: In eineinhalb Wochen steht das Haus. Alles ist modular gebaut, in Leichtbauweise.

"Wir verwenden natürlich sehr viel Holz. Zum Holz dazu gefügt ist noch ein Verbundwerk. dieses Paket zusammen ergibt ein geringes Gewicht, aber eine sehr hohe energetische Wirkung." Peter Mechtold

Die gedämmten Module wiegen weniger als massive Häuser aus Beton und Stein. Ein großer Vorteil, finden die Geschäftsleute, denn so könne man zukünftig auch schwieriges Gelände bebauen.

Leicht gebaute Häuser passen auf andere Gebäude

Auch in dichtbebauten Großstädten sehen die Rödentaler Firmengründer Chancen. Das Thema Nachverdichtung in Städten sei sehr wichtig. Durch die Leichtbauweise könnten auf bereits bestehende Häuser die Gebäude aus Rödenthal aufgesetzt werden. "Das sind Konzepte, um dann Wohnraum noch mal obendrauf zu setzen", erklärt Farahmand.

Umbau statt Neubau

Es muss aber nicht der Neubau sein, der neuen Platz verbraucht. Häuser müssen in Zukunft flexibel genutzt werden, um Energie und Rohstoffe zu sparen. "Mir wäre es persönlich ein Wunsch, wenn immer weniger Land durch die Kommunen und Gemeinden ausgewiesen wird", sagt Architekturprofessorin Natalie Eßig. Man bräuchte die Bestandssanierung und die sogenannte Umbaukultur – und das nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten. "Auch in den Ballungsgebieten stehen zahlreiche Einfamilienwohnhäuser, Mehrfamilienwohnhäuser komplett leer."