"Wohnen im Welterbe" - Film über Würzburger Residenz

Einige Bayern1-Hörer haben Tickets gewonnen und durften den Film über die Würzburger Residenz bereits am Donnerstagabend (15.11.18) am Drehort, also in der Residenz, vorab sehen. Es gab viel Applaus gestern Abend für den Film-Autoren Christian Wölfel. Seine Reportage zeigt nicht nur tolle Hochglanzaufnahmen des barocken Prachtbaus, sondern auch die Mitarbeiter - den Gärtner, die Vergolderin, die Kastellanin.

BR-Produktion zeigt das Privatleben hinter den Mauern der Würzburger Residenz

Für einige Beschäftigten ist der ehemalige Sitz der Fürstbischöfe sogar ihr Zuhause. Der Film beschreibt die Gratwanderung zwischen Denkmalschutz und Museumsbetrieb und zeigt das Leben im Welterbe hinter den Kulissen der Würzburger Residenz. Zu sehen ist die 45-minütige Reportage am kommenden Montag um 21.00 Uhr im BR Fernsehen.