Wohnblöcke in Kitzingen: Bürgerinitiative will Bau verhindern

In Kitzingen könnte es im Frühjahr 2022 bis spätestens Mai zum Bürgerentscheid kommen. Die Bürgerinitiative "Für Bauen im Einklang von Mensch und Natur" hat im Rathaus mehr als 2.700 Unterschriften an CSU-Oberbürgermeister Stefan Güntner übergeben. Für das Quorum waren bereits etwa 1.300 Unterschriften ausreichend. Die Bürgerinitiative will den Bau von fünf großen, bis zu 14 Meter hohen Wohnblöcken verhindern. Die sollen am Steigweg auf einer Fläche von 18.000 Quadratmetern entstehen.

Bürgerinitiative ist gegen das vernichten von Grünfläche

Laut der Bürgerinitiative werden durch die Bebauung des Steigwegs alte Baumbestände und ein Stück Grünfläche vernichtet. Die Begrünung sei jedoch wichtig für das Klima in der Stadt. Außerdem käme zusätzlicher Verkehr von über 1.000 Fahrzeugen pro Tag auf die Nord- und Westtangente. Das Bürgerbegehren fasst sein Anliegen unter folgendem Titel zusammen: "Änderungen des Bebauungsplanes Nr. 72 Steigweg jetzt stoppen!".

Oberbürgermeister: Bebauungsplan besteht bereits

Oberbürgermeister Güntner verweist darauf, dass für dieses Gebiet aktuell ein Bebauungsplan besteht, der bereits jetzt in gewissem Umfang Wohnhäuser erlauben würde. Der Antrag der Bürgerinitiative auf Zulassung eines Bürgerentscheids im Stadtrat scheint nur eine Formsache zu sein. Der Kitzinger Stadtrat könnte dem Bürgerbegehren allerdings ein eigenes Ratsbegehren gegenüberstellen.