Wohnbau GmbH schafft in Coburg neue bezahlbare Wohnungen

Neu, günstig und behindertengerecht: Das sind die 34 Wohnungen, die die Wohnbau Stadt Coburg GmbH (WSCO) für knapp über acht Millionen Euro gebaut hat. Die städtische Tochtergesellschaft überreichte die Wohnungen am Mittwoch der Stadt.

Günstige Wohnungen in der Innenstadt

Das neue Gebäude steht im Stadtteil Bertelsdorfer Höhe und soll Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit bieten, günstig in der Stadt wohnen zu können. Der Preis für einen Quadratmeter liege im Durchschnitt bei fünf Euro sechzig, sagte der technische Leiter der Wohnbau, Ulrich Pfuhlmann, dem Bayerischen Rundfunk bei der symbolischen Übergabe.Die Bauarbeiten haben rund zwei Jahre gedauert, die Kosten lagen bei knapp über acht Millionen Euro. Die Stadt Coburg hat die Wohnungen von der Tochtergesellschaft gekauft, die die Verwaltung übernimmt.

Die neuen Coburger Wohnungen vom Freistaat gefördert

Alle Wohnungen sind barrierefrei, etwa die Hälfte ist rollstuhlgerecht. Finanziell gefördert wurden die neuen Wohnungen durch das Programm "Wohnungspakt Bayern". Etwa 30 Prozent des Kaufpreises wurden dadurch bezuschusst. Noch seien einige Wohnungen zu haben, Interessenten sollten sich aber beeilen, so Pfuhlmann weiter.

Stadt Coburg und Wohnbau GmbH ziehen an einem Strang

Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) sagte, man sei in der glücklichen Lage gewesen, Grund und Boden zu besitzen und zu einem vernünftigen Preis in das Projekt einbringen zu können. Auch in Coburg spüre man, dass der Druck nach bezahlbarem Wohnraum steige. Zum Glück habe die Stadt Coburg mit der Wohnbau GmbH eine Tochtergesellschaft, mit der man zusammen vorangehe.