Wohlfahrtsverbände fordern Aufwertung der Pflegeberufe

Die Corona-Krise zeige es deutlich: Die Bedeutung der Pflegeberufe ist enorm, so die mittelfränkischen Wohlfahrtsverbände in einer gemeinsamen Mitteilung zum Internationalen Tag der Pflege am Dienstag (12.05.20). Deshalb müsse es deutliche Verbesserungen für die Beschäftigten geben.

Arbeitsentlastung und Work-Life-Balance

Bei einmaligen Prämien dürfe es nicht bleiben, so der allgemeine Tenor der Wohlfahrtsverbände. Der Interaktive Pflegestammtisch Nürnberg fordert zum Beispiel eine Gleichstellung der pflegenden Angehörigen mit professionellen Pflegern. Und dabei geht es nicht nur ums Geld.

„Nicht nur die Frage der Entlohnung von Pflegekräften, sondern auch die Themen Arbeitsbelastung, Arbeitsstrukturen und Work-Life-Balance müssen in den kommenden Monaten und Jahren eine Rolle spielen.“ Jasmin Bieswanger, pflegepolitische Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion in Nürnberg

Musiker spielen für Pflegende

Am Klinikum Nürnberg-Nord sowie am Krankenhaus Lauf spielen Nürnberger Musiker zum Tag der Pflege für die Mitarbeiter und die Patienten auf. Die Idee zu dieser Aktion stammt vom Amt für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg, Musikern der großen Nürnberger Orchester und Absolventen der Nürnberger Hochschule für Musik.

Freude in herausfordernden Zeiten

Sie haben sich zu Duos, Trios und Quartetten zusammengeschlossen und möchten mit ihrer Kunst dem Pflegepersonal, den Ärzten, Angestellten und Patienten des Klinikums Nürnberg eine Freude in diesen herausfordernden Zeiten machen.

Der Internationale Tag der Pflege wird am Geburtstag von Florence Nightingale, der Begründerin der modernen Pflege, begangenen. Im Jahr 2020 jährt sich dieser zum 200. Mal.