Wohl über 30 Infizierte nach Panne im Krankenhaus Vilshofen

Wegen nicht erfolgter Corona-Tests im Krankenhaus Vilshofen sollen im Landkreis Passau jetzt über 30 Menschen an Covid-19 erkrankt sein. 160 Menschen stehen unter Quarantäne. Das berichtet die Passauer Neue Presse (PNP).

Oma der Braut im Krankenhaus lange nicht getestet

Hintergrund ist wohl, dass zwei Patienten trotz Corona-Symptomen tagelang nicht getestet und in Mehrbettzimmern des Krankenhauses untergebracht waren. Einer der beiden Patienten ist die Großmutter einer Braut, die zu der Zeit mit etwa 100 Gästen ihre Hochzeit feierte. Inzwischen haben sich wohl 16 Familienmitglieder mit dem Coronavirus infiziert, darunter auch das Brautpaar und ein Cousin der Braut.

Hochzeit wäre abgeblasen worden

Laut der Zeitung war die Oma der Braut zwar selbst nicht auf der Feier. Ein früherer Hinweis auf ihre Erkrankung hätte aber wohl Schlimmeres verhindert. Hätte man das Ergebnis früher gekannt, hätte man die Hochzeit abgeblasen, sagte der Brautvater der Zeitung.

Wegen der 30 Infektionen ist laut der PNP eine Klasse der Mittelschule Vilshofen unter Quarantäne gestellt worden. Das Gesundheitsamt Passau sei derzeit damit beschäftigt, Kontaktpersonen zu ermitteln, diese testen zu lassen und je nach Ergebnis erneut auf Kontaktpersonen-Suche zu gehen.

Krankenhaus räumt Panne ein

Am Sonntag hatte das Krankenhaus selbst mitgeteilt, dass es zu einer Panne gekommen sei. Obwohl zwei Patienten Corona-Symptome hatten, wurden sie im Krankenhaus Vilshofen in Mehrbettzimmern untergebracht. Erst nachdem Tests eine Infektion nachgewiesen hatten, habe man beide Patienten isoliert, hieß es in der Mitteilung des Krankenhauses vom Sonntag. Da hieß es allerdings noch, dass sich darüber hinaus niemand infiziert habe.