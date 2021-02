Wohl Impfdrängler auch in Seniorenheim in Pleystein

Auch in einem Seniorenheim in Pleystein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab gibt es den Verdacht, dass sich mehrere Personen impfen haben lassen, obwohl sie nicht an der Reihe waren. Das bestätigt die Stadt Weiden am Mittwoch dem BR.

Drängler geben sich als Kurzzeitpflegekräfte aus

Die Stadt Weiden ist zuständig für das Impfzentrum für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab und Weiden. Es gebe Hinweise, dass Personen unrechtmäßig Zugang zu Impfstoff hatten, so eine Sprecherin. Sie sollen sich als Kurzzeitpflegekräfte ausgegeben haben. Um wie viele Personen es sich handelt, kann die Stadt nicht beziffern. Das Portal "Onetz" schreibt, es handele sich um knapp 20 Personen, "durchaus auch junge Familienmitglieder der Verantwortlichen", so "Onetz".

Falsche Angaben oder unwahre Bescheinigungen?

Entweder lägen falsche Angaben zu den Personen vor, oder aber es gebe unwahr ausgestellte Bescheinigungen der Heimleitung. Personal in den Heimen wird nur geimpft, wenn es entsprechende Bescheinigungen vorlegen kann. Die Heimleitung des betreffenden Seniorenheims sei heute nicht erreichbar, heißt es dort.

Immer wieder Fälle von Impfdränglern

Immer wieder werden Fälle bekannt, bei denen Menschen geimpft wurden, obwohl sie nicht an der Reihe waren. Auch in der Oberpfalz kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen: Im Schwandorfer Elisabethenheim wurden neben Heimbewohnern und Pflegepersonal auch rund 20 Angehörige der Beschäftigten gegen Corona geimpft. Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller (CSU) entschuldigte sich dafür und versprach Aufklärung.