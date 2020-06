Wohin soll der Schlamm am Chiemsee?

Bis zu 10.000 Kubikmeter will der Chiemsee Yacht Club aus dem Hafen ausbaggern und an einer anderen Stelle im Chiemsee entsorgen, sodass Segelboote mit Kiel sicher ausfahren können. Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase.

Initiative befürchtet Nachahmer

Die Initiative "Rettet den Chiemsee" hat grundsätzlich nichts gegen den Aushub des Schlamms, doch sie stört sich daran, dass der ausgerechnet im See landen soll und nicht wie bisher an Land entsorgt wird. Sie befürchtet einen Präzedenzfall. Sollte der Priener Yacht Club das Sediment verklappen dürfen - so der Fachausdruck -, dann würden künftig alle um den See ähnlich handeln, befürchtet Helge Holzer von der Initiative.

Fischer fürchten um den Bestand der Renke

Auch für die Fische sei es eine große Belastung, wenn das Sediment auf dem Seeboden landet, sagt Mary Fischer von "Rettet den Chiemsee". Es trete Sauerstoffmangel ein und die Fische fänden ihre Nahrung nicht mehr wie gewohnt vor. Einige Fischer machen sich Sorgen um den Bestand der Renke.

Ausbaggerungen sind nicht ungewöhnlich

Ausbaggerungen in Häfen seien oftmals notwendig, da Strömungen die Sedimente in die Häfen tragen, so das Landratsamt Traunstein. Wie stark dies geschehe, könne je nach See völlig unterschiedlich sein.

Zuflüsse transportieren Sand und Geröll in den Chiemsee

Sowohl die Tiroler Achen als größter Zufluss spülen ebenso wie die Prien und weitere kleinere Flüsse Sand und Geröll in den Chiemsee. Laut Wasserwirtschaftsamt transportieren die Tiroler Achen unter anderem pro Jahr rund 300.000 Kubikmeter mineralische Feinteile und 30.000 Kubikmeter Kies, wovon 10.000 Kubikmeter im Chiemsee ankommen.

Landtag beschäftigt sich mit Schlamm am Chiemsee

Noch hat der Chiemsee Yacht Club keine Genehmigung erhalten für die Entsorgung des Schlamms. Am Donnerstag befasst sich der Umweltausschuss im Landtag mit der Problematik. Dort sitzt auch Florian von Brunn von der SPD. Er ist besorgt, dass der Schlamm möglicherweise mit Rückständen durch Antifouling-Anstriche an den Booten kontaminiert ist. Die Untersuchung des Sediments auf mögliche Schadstoffe sei Teil der Auflagen, teilt das Landratsamt Traunstein mit.