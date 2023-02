Wohin mit Geflüchteten? Sorge in Feuchtwangen und Dinkelsbühl

Langsam sei man in Sachen Unterbringung von Geflüchteten an dem Punkt, wo es eng werde, sagen Feuchtwangens erster Bürgermeister Patrick Ruh (CSU) und Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU). Die Flüchtlingsströme seien aktuell vergleichbar mit denen 2015 und 2016. Daher müssten neue Unterkünfte geschaffen werden.

"Weniger Geflüchtete, mehr Transparenz"

Konkret fordern die beiden Stadtoberhäupter, dass der Zustrom an Geflüchteten reduziert wird, die Verteilung der Menschen gerecht abläuft und dabei nach außen hin Transparenz herrscht. Denn Entscheidungen rund um das Thema Asyl und Migration lägen beim Landratsamt Ansbach – ihnen seien bei der Auskunft gegenüber Bürgerinnen und Bürgern oft die Hände gebunden. Als Rathauschefs könnten sie aber keine Auskunft geben, wie viele Geflüchtete zum Beispiel zu welcher Zeit kommen. Der Verteilung übernimmt das Landratsamt, das selbst erst einen halben bis eineinhalb Tage vorher von Neuankömmlingen erfährt, erklärt Klaus Miosga, Integrationsbeauftragter im Landkreis Ansbach.

Angst vor Konflikten

Der Integrationsbeauftragte bestätigt die dringende Suche nach Wohnungen und geeigneten größeren Unterkünften wie leerstehende Hallen oder anderen Gebäuden im ganzen Landkreis. Man wolle vermeiden, dass Flüchtlinge erneut in Turnhallen unterkommen müssen. Das bestätigen sowohl Bürgermeister Ruh, als auch Oberbürgermeister Hammer. Für sie seien vor allem Wohnungen wichtig, da man verhindern wolle, mit großen dezentralen Unterkünften, Konflikte oder Übergriffe zu provozieren. Immer wieder käme die Angst der Bevölkerung durch, eine große Unterkunft für Geflüchtete in der Nachbarschaft zu haben. Dazu kommt: Gerade bei bestehenden größeren Unterkünften gäbe es ein Betreuungsproblem, so Dinkelsbühls OB Christoph Hammer.

1.300 Menschen in Unterkünften des Landkreises

Bis jetzt läuft die Verteilung laut Integrationsbeauftragtem Klaus Miosga eigentlich gut. Schwierig sei nur die Kurzfristigkeit und der Blick in die Zukunft. Er richtet seinen Appell an die Bundesregierung, in Sachen Migration und Asyl eine klare Linie zu definieren. Denn die Sorgen der Städte und Kommunen im Landkreis könne er nachvollziehen. Aktuell sind im Landkreis Ansbach 1.300 geflüchtete Menschen in Unterkünften des Landratsamtes untergebracht, 700 davon sind vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Insgesamt sind im Landkreis 3.000 Geflüchtete registriert.