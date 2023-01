Wohin mit der Wut? Wenn Jugendliche ausziehen müssen

Mit zwölf Jahren musste Julius von Zuhause ausziehen. Weil es daheim so viele Probleme gab. In seiner Familie hat vieles für ihn nicht mehr "gepasst", wie er sagt: "Ich hatte viel Streit mit meiner Mutter, mit dem Freund meiner Mutter und die Schule war echt schwierig für mich - ich bin sehr oft hochgegangen."

Bei einem heftigen Streit mit seiner Schwester wird er handgreiflich. Der Freund seiner Mutter greift ein und hält ihn fest. Zu fest. Der Streit eskaliert. Julius zeigt seinen Arm: "Das sieht man heutzutage nicht mehr, aber ich hatte hier ‘ne Narbe und das war dann eher der große Auslöser."

Der Verein Lebensarchitektur e.V.

Das Jugendamt nimmt ihn aus der Familie und sucht nach einer Wohngemeinschaft mit Betreuung. Es ist seine Chance – er muss in keine Einrichtung. Julius kommt in eine Wohngemeinschaft des Vereins Lebensarchitektur. Der Verein wurde von ehemaligen Heimkindern gegründet.

Ihnen ist eine gute, wertschätzende Kommunikation mit den Jugendlichen wichtig. Sie achten darauf, wie über und mit den Jugendlichen gesprochen wird. Stefan Mayr ist einer der Betreuer in der Wohngemeinschaft in Lagerlechfeld. Er ist ein besonnener, ruhiger Mann und spricht auf Augenhöhe mit den Jugendlichen. "Indem wir nicht von der Frühschicht sprechen, sondern einfach zum Frühstück kommen, über Nacht dableiben, und nicht zum Nachtdienst erscheinen - dadurch fühlen sich die Jungs nicht wie ein Arbeitsobjekt, sondern wie ein normales Kind."

Ein friedliches Zuhause schaffen

Heute ist Julius 14 Jahre alt. Seit zwei Jahren lebt er schon mit sieben weiteren Jungen wie in einer Großfamilie zusammen. Die WG ist zu seinem Zuhause geworden. Den Jugendlichen ein Familienleben zu geben, ist sehr wichtig. Sie brauchen Regeln und Struktur, aber genauso auch Spaß und Geborgenheit. Die Jungs kochen und essen gemeinsam mit Stefan Mayr. Er kontrolliert auch ihre Hausaufgaben, hilft ihnen bei Problemen und ist einfach da. Unaufgeregt übernimmt er die Aufgaben, die sonst Eltern haben und wo es oft zu Streit kommt. Taschengeld, Handy- und Computerzeiten oder Gaming, alles wird abgesprochen.

Solche festen Regeln kennen viele nicht. Doch sie spüren mit der Zeit, dass es ihnen guttut. Stefan Mayr weiß, dass solche Familienprobleme immer ein "Gesamtpaket" sind: "Ich würde es gar nicht immer so unbedingt auf die Defizite beim Jugendlichen zurückführen. Sondern eben auch auf die Umstände zu Hause." In der WG in Lagerlechfeld gibt es kompetente Unterstützung. Einmal in der Woche können die Jugendlichen auch beim psychologischen Fachdienst um Hilfe bitten und dort über Probleme, Ängste und schwierige Themen sprechen.

Julius Weg aus der Wut

Julius hatte ein Problem mit seiner Wut. Irgendwie lag sie den ganzen Tag in ihm, wie er erzählt. Wenn dann irgendjemand gekommen sei und etwas zu ihm gesagt habe, sei er nicht mehr in der Lage gewesen, seine Wut zu kontrollieren. Sie kochte einfach über. Heutzutage ist das anders.

Julius hat in den vergangenen zwei Jahren viele wichtige Erfahrungen gemacht. Es war ein wichtiger Lernprozess für sein Leben und seine Einstellung: "Also ich muss sagen, ich hab‘ gelernt, dass mich Leute so viel provozieren können, wie sie wollen. Es juckt mich erstmal nicht. Ich versteh mich auch mit Lehrern besser als damals, und mit den Schülern. Und ich muss sagen, ich habe hier ziemlich viele Freunde gefunden, wofür ich sehr dankbar bin." Man kann seine Erleichterung sehen. Der Weg aus der Wut ist auch ein Weg in die Freiheit, in die Leichtigkeit.

Gemeinsam Perspektiven entwickeln

Die Wohngemeinschaft der Lebensarchitektur e.V. zeigt, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und Jugendlichen Alternativen zu zeigen, ihnen Fürsorge, aber auch Eigenverantwortung beizubringen. "Ich denke, wenn wir da einfach alle gemeinsam das Ziel im Auge haben und die Jungs unterstützen, dann gelingt uns das auch", sagt Stefan Mayr.

Julius fühlt sich wieder wohl in seiner Haut. Und er hat eine Perspektive für seine Zukunft: "Ich träum davon, wieder zu Hause zu leben, mit meinen kleinen Geschwistern, mit meiner Mutter - darauf freue ich mich sehr. Und ich träume, irgendwann KFZ-Mechatroniker zu werden und das zu machen. Das ist mir sehr wichtig. Ja, und das ist mein großer Traum."