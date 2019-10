Wohin mit den Kampfhunden in Bayerns Tierheimen?

Der Gedanke an Kampfhunde löst bei vielen Angst und Schrecken aus. Denn immer wieder fallen Hunde Menschen an. Nach mehreren tödlichen Angriffen hat Bayern 1992 eine Kampfhundeverordnung eingeführt, in der 19 Hunderassen aufgelistet sind. Fünf dieser Rassen werden generell als Kampfhund eingestuft, bei 14 weiteren wird die Kampfhund-Eigenschaft angenommen, es sei denn, der Halter kann beweisen, dass die Hunde nicht aggressiv sind.

Wer einen solchen "Listenhund" halten will, braucht dazu die Erlaubnis der Gemeinde, in der er seinen Wohnsitz angemeldet hat. Eine solche Erlaubnis wird jedoch nur in Ausnahmefällen erteilt. Deswegen kann man in Bayern von einem De-facto-Verbot für Kampfhunde sprechen.

Immer mehr beschlagnahmte Kampfhunde landen im Tierheim

Die Behörden beschlagnahmen Kampfhunde, deren Halter nicht die nötige Erlaubnis dazu haben. Die beschlagnahmten Hunde landen dann im Tierheim - und die Zahl der Fälle steigt. Der Vorstand des Münchner Tierheims, Claus Reichinger, und sein Team betreuen momentan zwölf Kampfhunde, das sind in etwa zehn Prozent der Hunde dort.

Während ein normaler Hund zwei bis drei Monate im Tierheim bleibt, leben die Kampfhunde etwa ein halbes Jahr dort, weil sie so schwer zu vermitteln sind. Jetzt wissen sie nicht mehr wohin mit den Tieren und fordern ein Eingreifen der Politik.

"Das Problem ist, dass die Anzahl der Beschlagnahmungen und die Hunde, die hier eintreffen, immer mehr werden. Und der Trend ist bundesweit eigentlich so, dass die Tierheime voll sind von diesen Rassen und die Bundesländer eigentlich auch nicht mehr wollen, dass wir von Bayern aus diese Hunde vermitteln." Claus Reichinger, Vorstand des Münchner Tierheims.