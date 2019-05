Wohin mit dem Schlamm? Bürgerentscheid in Straubing

Braucht Straubing eine Verbrennungsanlage für Klärschlamm, aus der sich Energie gewinnen lässt? Das dürfen die Straubinger am Sonntag - parallel zur Europawahl - in einem Bürgerentscheid bestimmen. Die Anlage würde auf dem Gebiet der bestehenden Kläranlage an der Imhoffstraße entstehen. Der Klärschlamm ist auch schon da: Unter freiem Himmel liegen derzeit 4.000 Tonnen. Streitpunkt ist die Größe der Anlage. Die Stadt will im Jahr 120.000 Tonnen Klärschlamm verbrennen.

Pro und Contra der Monoverbrennungsanlage

Gegner haben Angst, dass eine so große Anlage den Lkw-Verkehr und damit auch den CO2-Ausstoß verschlimmern würde, da der viele Schlamm zusätzlich von umliegenden Kommunen angeliefert werden würde. Die Befürworter argumentieren, dass Klärschlamm sowieso als Reststoff aus der Abwasserreinigung übrig bleibt. Daraus könnte Phosphor gewonnen werden: Phosphor aus Klärschlamm könnte als Dünger oder als Gips in der Baubranche eingesetzt werden.

Stadt muss Konzept vorlegen

Der Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) muss ein Konzept für die Klärschlammentsorgung und Phosphorrückgewinnung vorlegen. Denn die Klärschlammverordnung verpflichtet bundesweit alle Kläranlagen ab einem Einwohnergleichwert von 50.000 (Vergleich Straubing: 200.000) ein Konzept zur Rückgewinnung des Phosphors bis 2023 vorzulegen.

Die Frage beim Bürgerentscheid am Sonntag lautet wörtlich:

"Sind Sie dafür, dass die Stadt Straubing die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür schafft, dass an der Kläranlage Straubing eine Monoverbrennungsanlage für entwässerten bzw. getrockneten Klärschlamm mit einer Jahresdurchsatzmenge von maximal 120.000 Tonnen, dies entspricht einer Trockensubstanzmenge von jährlich ca. 40.000 Tonnen, errichtet werden kann?" Wortlaut der Frage des Bürgerentscheid

Stadtrat wollte die Bürgerbeteiligung

Der Stadtrat hatte im Dezember 2018 einstimmig beschlossen, dass die Bürger darüber abstimmen sollen. Damit der Bürgerentscheid gültig wird, müssen 20 Prozent der Stimmberechtigten eine gültige Stimme abgeben. Der Bürgerentscheid hat dann die Wirkung eines Stadtratsbeschlusses.

Was passiert wenn... ?

Sollte die Mehrheit mit "Ja" stimmen, beginnen die Planungen, müssen Verträge vorbereitet werden und eine schon bestehende Arbeitsgruppe wird ihre Arbeit fortsetzen. 55 Millionen Euro soll die Anlage kosten. 50 Millionen Euro würde die zu gründende Gesellschaft Biomasse Verwertung Straubing GmbH übernehmen. Die Bauzeit für die Anlage würde etwa zwei Jahre betragen. Sie könnte 2023 in Betrieb gehen.

Sollte die Mehrheit der Straubinger Bürger mit „Nein“ stimmen, muss der Stadtrat darüber entscheiden, wie es weitergeht. In jedem Fall muss eine Lösung für den Klärschlamm gefunden werden, der bereits auf dem Gelände der Kläranlage liegt: Eine alternative Entsorgung müsste gesucht werden.

Die Kläranlage in Straubing liegt im Osten der Stadt, hinter dem Gewerbegebiet Straubing-Ost. Eine erste Hochrechnung der Ergebnisse am Wahl-Sonntag ist laut Rathaus für 21 Uhr geplant.