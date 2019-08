Wohin mit besonders sicherungsbedürftigen Patienten?

Der Oberbürgermeister der Stadt Straubing, Markus Pannermeyer (CSU), begrüßte in einer ersten Stellungnahme auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks die geplante Neuordnung, nach der nicht mehr alle Fälle im bayerischen Maßregelvollzug in Straubing untergebracht werden. Der Stadt Straubing sei zugesichert worden, so der Oberbürgermeister, dass das Ministerium im Herbst über den aktuellen Sachstand, eine denkbare Neukonzeption und die Berücksichtigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung berichtet.