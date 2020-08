Wohin bei der Hitze? Drei kühle Orte in Unterfranken

Bei mehr als 30 Grad Celsius am Wochenende ist ein wenig Abkühlung keine schlechte Idee. Drei Tipps, wo es die in Unterfranken gibt:

Tipp 1: Das Kühle Loch bei Eußenheim

Für Erfrischung sorgt sicher das "Kühle Loch" bei Eußenheim im Landkreis Main-Spessart. Ein Naturdenkmal mit einem Phänomen: Das Wasser schimmert grün-bläulich, die Wassertemperatur hat übers Jahr konstante 8 bis 12 Grad. Und selbst im Winter bleibt das "Kühle Loch" in den kältesten Nächten ohne Eisdecke. Es ist also nichts zum Baden, sondern höchstens was, um die Füße reinzuhalten. Mehr ist bei dem Naturdenkmal ohnehin nicht erlaubt.

Das "Kühle Loch" hat eine Tiefe von etwa vier Meter, ist rund 25 Meter lang und gehört zu den ergiebigsten Quellen Unterfrankens. Gespeist wird es von mehreren Einzelquellen im Unteren Muschelkalk. Oberirdisch mündet es nach wenigen Metern in den Aschbach. Das Kühle Loch, ein erfrischender und gleichzeitig beeindruckender Ort.

Tipp 2: Wandern am Rothsee in der Rhön

Etwa zwei Kilometer von Bischofsheim in der Rhön entfernt liegt der Rothsee. Hier kann man zwar nicht baden, aber der kleine See am Bauersberg liegt mitten im Wald - und da ist es schön kühl. Hier gibt es die Möglichkeit zum Angeln oder zum Wandern. Außerdem soll man derzeit am Abend besonders gut Libellen und Schmetterlinge beobachten können. Das Restaurant "Fischerhütte" liegt direkt am See und lädt zum Einkehren ein.

Tipp 3: Abkühlen im Weißfichtensee

Richtig im Wasser planschen kann man im Weißfichtensee im Naturpark Hassberge. Der See liegt am Waldrand hinter dem Eberner Ortsteil Welkendorf. Der Geschäftsführer des Naturparks Lukas Bandorf hat dem BR bestätigt, dass es dort auf alle Fälle etwas kühler ist – auch wenn es sonst überall heiß ist. Der See liegt im Wald versteckt. Und er eignet sich prima zum Abkühlen: "Das Wasser hat eine Temperatur von 16 bis 18 Grad", schätzt Bandorf. Rund um den See gibt es außerdem Spielgeräte für Kinder und eine Liegewiese, die von Bäumen beschattet wird.