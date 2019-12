"Woher – wohin?" Neue Ausstellung im Museum für Franken

Viele Wege führten und führen in das heutige Unterfranken. In der Kelterhalle des Museums für Franken in Würzburg laden bunte Hinweisschilder die Besucher ein, sich ebenfalls auf die Reise zu begeben. Auf 18 großformatigen Thementafeln behandelt die Ausstellung "Woher – wohin?" Geschichten über unterschiedliche Formen der Migration in Unterfranken.

Museum für Franken zeigt Auswanderung und Ankunft

Das große Leitmotiv der Bildertafeln: Ankommen und Weggehen. Die Ausstellung des Bezirks Unterfranken behandelt etwa die iroschottischen Missionare Kilian, Kolonat und Totnan, die einst das Christentum nach Franken brachten. Aber auch die Familien Goldman und Sachs aus der Rhön sind Teil der Ausstellung. Sie waren im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert und hatten dort das bekannte Bankenimperium gegründet.

Ausstellung mit wenigen Exponaten

Zu den wenigen Exponaten der Ausstellung zählt der Rucksack der Aschaffenburgerin Hella Strauß. Mit diesem Gepäckstück war sie 1941 vor den Nazis geflohen. Sie lebt bis heute in New York. Auch Bildschirme sind in die Ausstellung integriert. Dort berichten Einwanderer in Fernsehinterviews über ihre Ankunft in Deutschland.

Die Ausstellung "Woher – wohin?" ist bis 22. März im Museum für Franken auf der Festung Marienberg zu sehen. Danach geht sie über zwei Jahre lang auf Wanderschaft durch Unterfranken. Die nächsten Stationen sind Karlstadt (Lkr. Main-Spessart), Aschach (Lkr. Bad Kissingen) und Schweinfurt.