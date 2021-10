Woher kommt die Farbe? Rätsel um "roten Weiher" in Schirnding

Mit Blaualgen kennt man sich im Landkreis Wunsiedel bereits aus, zuletzt musste eine Badewarnung für den Weißenstädter See ausgesprochen werden. Nun hat sich das Wasser in einem Weiher in Schirnding allerdings rot verfärbt. Die Behörden haben deshalb bereits Wasserproben entnommen.

Landratsamt schließt ehemalige Fabrik als Grund aus

Wie das Landratsamt Wunsiedel dem BR auf Anfrage mitteilte, ist offenbar keine Einleitung aus einem nahegelegenen Firmengelände die Ursache für die Verfärbung. Dieser Zusammenhang sei geprüft worden, da eine ehemalige Porzellanfabrik in unmittelbarer Nähe zum Weiher liegt. Die Verfärbung gibt daher weiter Rätsel auf.

Rote Färbung im Wasser könnte von Algen stammen

Eine von der Polizei entnommene Probe wird nun beim Wasserwirtschaftsamt untersucht. In einem anderen Fall in der Oberpfalz waren Algen dafür ausschlaggebend, dass sich das Wasser in Weihern verfärbte. So enthalten beispielsweise grüne Algen ein Farbpigment, dass sich bei vermehrter Sonneneinstrahlung rot färbt. Bei einem anderen Weiher im Allgäu sorgten spezielle Bakterien für die rote Färbung des Wassers, als die anfingen zu blühen. Das ergaben BR-Nachforschungen.

Was zur Verfärbung in Schirnding führte, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Dann soll ein Ergebnis der Wasserproben vorliegen. Zuerst hatten lokale Medien über den Vorfall berichtet.