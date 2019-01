Woher kommen die Finanzprobleme im Skigebiet Grasgehren?

Das Skigebiet Grasgehren zählt zu den schneesichersten im Allgäu, doch in diesem Winter konnte der Liftbetrieb nur mit Hilfe eines Wirtschaftszuschusses der Gemeinde von 200.000 Euro gestartet werden. Bürgermeister Peter Stehle betonte die Wichtigkeit des Skibetriebs für den Tourismus im Ort. Einige Bürger kritisierten die Struktur der Liftgesellschaft, die mit rund 30 Gesellschaftern in einer OHG organisiert ist. Weil bei einer solchen Offenen Handels Gesellschaft jeder mit seinen Privatvermögen haftet, falle es schwer neue Investoren zu finden, erklärten mehrere Gemeinderäte.

Schneemangel und vergebliche Planungen

Als Gründe für die Finanzprobleme nannte der ehemalige Geschäftsführer des Skigebiets Berni Huber, den Schneemangel während der Weihnachtsferien in den vergangenen Jahren. Aber auch vergebliche Planungskosten, etwa für den Verbindungslift am Riedberger Horn hätten das Minus verursacht. Der neue Geschäftsführer Tobias Lienemann will mit einem veränderten Konzept, das unter anderem eine bessere Anbindung an den ÖPNV vorsieht, wieder schwarze Zahlen schreiben.