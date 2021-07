Wörth: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gegen 15.00 Uhr war der 50-Jährige am Samstag mit seiner Harley-Davidson bei Wörth am Main auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs. Hierbei kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw, der auf dem linken Fahrstreifen parallel in gleicher Richtung unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Einige Stunden nach dem Unfall konnten Ärzte einen lebensbedrohlichen Zustand ausschließen, wie es in der Pressemeldung der Polizei heißt. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ärztlich versorgt. Das stark beschädigte Motorrad und der leicht beschädigte Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro. Die Fahrbahn blieb für über zwei Stunden vollständig gesperrt.