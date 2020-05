29.05.2020, 11:25 Uhr

Wörth an der Donau gehört nicht mehr zum Wahlkreis Regensburg

Die Verwaltungsgemeinschaft Wörth an der Donau gehört bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr zum Wahlkreis Regensburg. Sie wurde jetzt im Zuge eines Neuzuschnitts mehrerer Wahlkreise in Deutschland in den Wahlkreis Schwandorf eingegliedert.