Wörth am Main: Unbekannter droht, Hunde und Katzen zu vergiften

Hunde und Katzen haben nicht nur Fans: Das zeigt eine Nachricht, die die Polizei in Obernburg erreichte: Ein Unbekannter droht darin, in Wörth am Main Giftköder auszulegen. So lassen sich Haustiere schützen.