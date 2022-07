Wölfin im Veldensteiner Forst hat wohl Nachwuchs

Die Wölfe im Veldensteiner Forst - im Grenzgebiet zwischen der Oberpfalz, Ober- und Mittelfranken - haben offenbar Nachwuchs bekommen. Bei der Auswertung einer Fotofalle seien zwei Tiere dokumentiert worden: eines davon mit erkennbarem "Gesäuge", teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) am Montag mit.

Experten sehen "Reproduktionsnachweis"

Damit gebe es einen erneuten Reproduktionsnachweis für das Wolfsterritorium im Veldensteiner Forst, so das LfU. Die Aufnahme stammt laut Umweltamt vom 23. Juni. Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern wurden darüber informiert.

Durchwandernde und standorttreue Tiere in Bayern

Wölfe können in Bayern seit 2006 nachgewiesen werden. Bei vielen handelt es sich um einzelne, durchwandernde Tiere. Standorttreue Einzeltiere, Paare oder Rudel gibt es in den Allgäuer Alpen, dem Altmühltal, in der Grenzregion zwischen Bayerischem Wald und Böhmerwald, auf den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Wildflecken, im Veldensteiner und im Manteler Forst sowie in der Rhön.