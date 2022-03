Wölfe in Paarungszeit - Mensch und Tier können sich begegnen

Für das Wolfsrudel, das sich auch rund um den Manteler Forst im Landkreis Neustadt an der Waldnaab aufhält, beginnt jetzt die Paarungszeit.

Begegnung zwischen Wolf und Mensch möglich

Wie das Landratsamt am Freitag mitteilt, bedeutet dies, dass die Jungtiere aus dem Vorjahr das Rudel verlassen müssen und jetzt dann selbständig im Gebiet unterwegs sind, weil sie sich ein neues Territorium suchen müssen. Dadurch kann es insbesondere im Frühjahr zu Begegnungen von Wolf und Mensch kommen.

Das Wildtiermanagement der Regierung der Oberpfalz möchte Spaziergänger und Hundebesitzer im Wolfsgebiet darauf aufmerksam machen, wie man sich im Falle einer Begegnung mit einem Wolf richtig verhält. Falls die scheuen Tiere nicht von selber die Flucht ergreifen, ist dieses neugierige Verhalten nicht grundsätzlich als gefährlich einzustufen, so ein Sprecher.

Hundebesitzer sollten ihre Hunde im Wolfsgebiet nicht frei herumlaufen lassen, sondern angeleint, um von den Wölfen nicht als "Konkurrenten" während der Paarungszeit wahrgenommen zu werden.

Einfache Verhaltensregeln

Bei Begegnungen mit Wölfen gelten einfache Verhaltensregeln: Halten Sie Abstand, Laufen Sie nicht weg und füttern Sie keine Wölfe. Falls ein Wolf zu nahekommt, solle man auf sich aufmerksam machen, wie zum Beispiel laut sprechen oder klatschen, so ein Sprecher.

💡 Hier gibt es Wolfsrudel

In Bayern leben aktuell vier Wolfsrudel. Zwei im Bayerischen Wald, und jeweils eines im Manteler Forst und im Veldensteiner Forst. Dazu gibt es ein Wolfspaar auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Standorttreue Wölfe gibt es in der Grenzregion Bayerischer Wald - Böhmerwald, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, im Veldensteiner Forst sowie in der Rhön.