Wölfe in der Paarungszeit: Warnungen für Hundebesitzer

Aufgrund der anstehenden Paarungszeit von Wölfen im Veldensteiner Forst hat das Landratsamt Bayreuth Warnhinweise für Hundebesitzer ausgesprochen. Wie das Amt außerdem mitteilt, kommt es derzeit vermehrt zu Beobachtungen von Wölfen.

Paarungszeit für Wölfe: Hunde im Wald anleinen

Hundehalter sollten ihr Tier deshalb anleinen und nah bei sich führen. Während der Paarungszeit würden Wölfe Hunde als mögliche Partner oder als Rivalen ansehen. Ein Hund an der kurzen Leine werde vom Wolf als eine Einheit mit dem Menschen angesehen, weshalb er vom Wolf nicht mehr als so interessant wahrgenommen werde. Hundebesitzer sollten ihr Tier deshalb tagsüber in einer Siedlung oder auf offenen Wegen ausführen.

Wölfe verhalten sich gegenüber Menschen scheu

Sollten Hundehalter dennoch auf einen Wolf treffen, sollten sie Abstand halten, laut sprechen, klatschen und sich langsam zurückziehen. Es wird dringend davon abgeraten, wegzurennen. Gegenüber Menschen ohne Hunden würden sich Wölfe scheu und vorsichtig verhalten, heißt es in dem Schreiben weiter.