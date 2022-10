Wölfe in Bayern – Viele Alpen und Almen nicht zu schützen

Etliche Almen und Alpen in Oberbayern und im südlichen Allgäu lassen sich nicht ohne enormen Aufwand vor Übergriffen durch große Beutegreifer wie den Wolf schützen. Das bescheinigen nun auch Untersuchungen einer Weideschutzkommission, die vom bayerischen Landwirtschafts- und Umweltministerium beauftragt wurden.

Karten mit Weidegebieten veröffentlicht

Bayernweit, heißt es als Fazit der Kommission, seien rund 1.400 Alpen und Almen und damit die meisten alpin gelegenen Weidegebiete sowie die darauf weidenden Tiere nicht mit einem zumutbaren Aufwand zu schützen. Erste Weidegebiete wurden jetzt auf Karten ausgewiesen. Diese sind auf der Website des Landesamts für Umwelt abrufbar.

Weideflächen in Oberbayern und im Allgäu

Betroffen sind unter anderem Weiden im Bereich des Naturparks Nagelfluhkette westlich von Immenstadt und Sonthofen, aber auch rund um den Grünten, im Hintersteiner Tal und am Aggenstein, außerdem Weiden in den oberbayerischen Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim und Berchtesgadener Land. Die Bewertung von Weidegebieten in weiteren Alpenlandkreisen soll laut Mitteilung in den kommenden Wochen folgen.

Glauber will Weidetierhaltung trotz Wolf

Umweltminister Thorsten Glauber (FW) erklärte, in vielen alpinen Gebieten seien Herdenschutzmaßnahmen nur bedingt bis gar nicht umsetzbar. Es sei das klare Ziel in Bayern, "die für die Biodiversität so wichtige Weidetierhaltung auch bei Wolfsanwesenheit in Bayern flächendeckend und dauerhaft zu erhalten".

Kommission prüft Umsetzbarkeit von Herdenschutz

Für die Untersuchung fanden unter anderem Vor-Ort-Begehungen statt. Neben einem Elektrozaun seien auch andere Möglichkeiten des Herdenschutzes berücksichtigt worden, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung des Landwirtschafts- und des Umweltministeriums. So sei geprüft worden, ob die Weidetiere durch einen Hirten beaufsichtigt und über Nacht in einem Stall oder in einem Pferch untergebracht werden können.

Ausgleichszahlungen für Landwirte auch ohne Herdenschutz

Für die Landwirte hat das Urteil der Kommission vor allem finanzielle Folgen: Nach Angabe der Ministerien werden in ausgewiesenen Wolfsgebieten, die zudem als nicht schützbare Weidegebiete eingestuft wurden, bei Übergriffen eines Wolfs auf Nutztiere Ausgleichszahlungen geleistet – auch ohne vorangegangene Herdenschutzmaßnahmen.