Wölfe in Bayern: So gehen wir mit ihnen um

Seit 2006 können in Bayern laut dem Landesamt für Umwelt (LfU) Wölfe nachgewiesen werden. Das sind "einsame Wölfe", also einzelne durchwandernde Tiere, die ihre Elternrudel aus dem südwestlichen Alpenbogen verlassen oder aus der zentraleuropäischen Tieflandpopulation stammen, so die Wissenschaftler. Zugewanderte Wölfe stammen aus Polen oder Norddeutschland, wo es schon länger Wölfe gibt und mehr Rudel. Oder aus Südeuropa: Genetische Nachforschungen ergaben, dass ein junger Rüde, der 2006 bei Starnberg überfahren wurde, aus einem Rudel nahe Nizza stammte, so das LfU.

Bayern gilt laut Bund Naturschutz als sehr gut geeigneter Lebensraum für Wölfe. "Wölfe brauchen keine menschenleere, unberührte Wildnis. Sie brauchen lediglich genügend Beutetiere und Rückzugsräume – vielerorts in Bayern finden sie beides."

Wo es überall "standorttreue Wölfe" gibt in Bayern

Seit Ende März dieses Jahres gibt es ein neues Wolfsgebiet in Bayern. Als Wolfsgebiet gilt eine Region, in der "die Anwesenheit von Wölfen über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten dauerhaft nachgewiesen wird." Bestehende Wolfsgebiete liegen im Altmühltal, im Bayerischen Wald, im Veldensteiner und Manteler Forst, im Truppenübungsplatz Grafenwöhr und in der Rhön. Wölfe werden in Rudeln gezählt und einzelne sesshafte Wölfe ebenso. Bei den Welpen gibt es eine hohe Sterblichkeit. Durch ihre hohe Anpassungsfähigkeit können Wölfe auch in stark von Menschen geprägten Gebieten leben. Bei Beunruhigung durch Menschen sind Wölfe vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv.

Das Zählen ist also für die Wolfsexperten der Länder sehr aufwändig. Die Erhebungen beziehen sich dann auch jeweils auf das sogenannte “Wolfsjahr”, das den Zeitraum vom 1. Mai bis zum 30. April des Folgejahres abdeckt. In Kürze beginnt also das neue Wolfsjahr.

Wölfe für Menschen in der Regel nicht gefährlich

Seit es wieder Wölfe in Deutschland gibt, hat es keinen Angriff auf Menschen durch Wölfe gegeben. Angriffe von Wölfen auf Menschen sind überhaupt sehr selten. Gesunde Wölfe sind meist scheu und greifen Menschen nicht an, da ist sich die Wissenschaft einig. Wenn es doch dazu kommt, dann sind vor allem drei Ursachen möglich: Tollwut, Provokation oder Futterkonditionierung.

Besonders während der Paarungszeit von Mitte Januar bis Mitte April gebe es ein paar Dinge zu beachten, sagen die Wildtiermanager der Bezirke Oberfranken und der Oberpfalz. Sie betonen aber gleichzeitig, dass Wölfe Menschen in der Regel nicht gefährlich werden, sondern als menschenscheu gelten.

Richtiges Verhalten bei der Begegnung mit einem Wolf

Falls man doch einem Wolf begegnet, sollte man Ruhe bewahren, nicht weglaufen und Hunde eng bei sich halten. Wölfe seien generell vorsichtig, sagt Wildtiermanagerin Ronja Schlosser von der Regierung der Oberpfalz. Sie würden bei einer Begegnung mit Menschen üblicherweise erst die Lage einschätzen und dann weglaufen. Laut LfU können besonders Jungtiere im Einzelfall dem Menschen gegenüber unerfahren und neugierig sein. Dies stellt aber grundsätzlich keine Gefährdung des Menschen dar.

In Gebieten mit standorttreuen Wölfen sollten Hunde bei Spaziergängen angeleint und nah beim Menschen geführt werden.

"Wenn Ihnen ein Wolf zu nahe erscheint, machen Sie auf sich aufmerksam. Sprechen Sie laut, gestikulieren Sie oder machen Sie sich anderweitig deutlich bemerkbar", rät das Landesamt für Umwelt.

Laufen Sie nicht schnell weg! Wenn Ihnen die Situation nicht geheuer ist, machen Sie sich bemerkbar indem sie reden, rufen und/oder in die Hände klatschen. Ziehen Sie sich langsam und ruhig zurück, rät auch der Bund Naturschutz.

Außerdem soll man einem Wolf nicht hinterherlaufen.

Ebenso falsch wäre es, einen Wolf zu füttern. "Sonst lernen die Wölfe sehr schnell, menschliche Anwesenheit mit Futter zu verbinden und suchen dann eventuell aktiv die Nähe von Menschen."

Die Wolfsexperten vom Bund Naturschutz betonen.

"Eine direkte Begegnung mit einem wildlebenden Wolf ist ein ausgesprochen seltenes und schönes Erlebnis. Spaziergänger, Radfahrer, Jogger und Reiter bekommen die Tiere allerdings kaum zu Gesicht. Wölfe bemerken die Menschen meist rechtzeitig und ziehen sich dann zurück. Förster, Jäger, Pilz- und Beerensammler bewegen sich dagegen oft leise durch den Wald und können dabei auf ruhende Tiere stoßen." Uwe Friedel, BN

Wie lässt sich ein Wolf von einem Hund unterscheiden?

Wölfe sind hochbeiniger als viele Hunderassen. Die Ohren sind relativ klein und dreieckig. Wölfe haben einen buschigen Schwanz und oftmals eine schwarze Schwanzspitze. Auf der Schulter befindet sich ein Sattelfleck und das Gesicht ist dunkel mit hellen bis weißen Partien seitlich am Fang. Diese Kriterien nennt das LfU, räumt aber ein, "die Unterscheidung von Wölfen und wolfsähnlichen Hunden ist nur von Experten möglich. Eine eindeutige Zuordnung ist jedoch bei manchen Tieren nur über eine genetische Analyse möglich. Wenn Tiere gerissen werden, wie zu Wochenbeginn in Ehingen im Landkreis Donau-Ries, werden Proben ausgewertet". In diesem Fall liege noch kein Ergebnis vor.

Konflikte mit Almbauern - Gefahr für Weidetiere

Schafhalter und Almbauern wehren sich vielerorts gegen den Wolf aus Sorge um ihre Tiere. Herden im steilen Gelände mit wolfsabwehrenden Zäunen zu schützen, sei nicht überall möglich. Kommt es zu Rissen von Schafen, Ziegen oder Kälbern, erhalten die Tierhalter eine Entschädigung. Oft werden dann aber auch Forderungen nach Entnahmen laut. So auch im bayerischen Oberland. Dort hat Landrat Speer vor einem guten Monat nach Rissen den Abschuss gefordert. Er sieht die Alm - und Weidewirtschaft durch die Rückkehr des Wolfs in Gefahr.

Faktfox: Wann werden Wölfe zum Abschuss freigegeben?