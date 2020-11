Wölfe in Bayern: Der schwierige Umgang mit dem Wildtier

Erst vor ein paar Tagen: großer Aufruhr im Landkreis Freising. Dort hat nachweislich ein Wolf Damwild gerissen. Protestaktionen gegen den Wolf gibt es überall in Bayern. Unverständlich für Dr. Marco Heurich, Wildtierexperte im Nationalpark Bayerischer Wald. Denn der Umgang mit dem Wolf sei nicht nur möglich, sondern aus artenschutz- und naturschutzrechtlichen Gründen sogar sinnvoll.

Über 100 Wolfsrudel leben in Deutschland

Dr. Marco Heurich gehört zu den führenden Wildtier- und Waldökologen Europas. Im Nationalpark Bayerischer Wald leitet er die Erforschung heimischer Wildtiere und überwacht zusammen mit dem angrenzenden tschechischen Nationalpark Šumava das Monitoring von Wölfen und Luchsen.

Seit dem Jahr 2000 gilt der Wolf wieder heimisch in Deutschland. Über 100 Rudel leben verteilt im gesamten Bundesgebiet. Und seit über fünf Jahren streifen zwei wilde Wolfsfamilien durch den Nationalpark Bayerischer Wald - ohne mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Dennoch gibt es auch in Niederbayern immer wieder Proteste gegen die scheinbar friedlichen Waldbewohner.