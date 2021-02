Wölfe am Untermain: Zwischen Naturschützern und Landwirten

Die Tage im Stall sind für Frank Schäfers Rinder gezählt: Schon im Frühjahr treibt der Bio-Landwirt aus Kirchzell im unterfränkischen Landkreis Miltenberg seine gut 300 Tiere wieder hinaus auf die Weide. Heuer aber mit besonders ungutem Gefühl. Denn die 50 Hektar große Weide grenzt an eben jene Stelle, an der Spaziergänger kürzlich zwei Wölfe gesichtet haben.

Wolf kennt keine Ländergrenzen

Einen so genannten C1-Nachweis anhand von Fotoaufnahmen, DNA-Spuren oder Rissen gibt es für die Region zwar bislang nur für einen Wolf im baden-württembergischen Grenzgebiet. Der kennt freilich aber keine Ländergrenzen. Für Frank Schäfer war es auch nur eine Frage der Zeit, bis in der Region weitere Wölfe aufschlagen. "Bei uns ist ein Schlaraffenland für Wildtiere", sagt er, ohne Zweifel daran zu lassen, dass er sich darüber in Punkto Wolf so gar nicht freuen kann. "Bei uns gehört er nicht her, eigentlich."

Naturschützer suchen Lösungen im Umgang mit dem Tier

Eigentlich. Denn der Landwirt macht sich wiederum auch keine Illusionen, dass der Wolf eine große "Lobby" hat, wie er sagt. Zum Beispiel der Bund Naturschutz, der in den Landkreisen Miltenberg, Aschaffenburg und Main-Spessart unlängst eine "AG Wolf" gegründet hat. "Ziel ist es, mit den Weidetierhaltern zusammen Lösungen zu finden, wie man mit der Situation umgehen kann, dass der Wolf sich auch in den Spessart und Odenwald hinein ausbreitet", sagt Steffen Scherrer, Kreisvorsitzender vom Bund Naturschutz Miltenberg.

Zäune und Hunde als Schutz vor dem Wolf?

Dort setzt man auf sichere Wolfszäune und Herdenschutzhunde. Border-Collies hält Rinderwirt Frank Schäfer schon. Auch seine Weide ist schon von einem immerhin 12,5 Kilometer langen, hohen Elektrozaun umschlossen. Für den empfohlenen Wolfsschutz fehlen nur zwei weitere Litzen. Schäfer hat nicht vor, die stromführenden Drähte anzubringen – vergebene Liebesmüh, meint er: "Bei jedem Sturm oder jetzt bei dem vielen Schnee, den wir hatten, muss ich alles abfahren, dass der Zaun wieder in Ordnung ist; da fällt ein Ast drauf, dann ist der Strom weg. So ein Zaun ist einfach zu wetterabhängig und der Wolf lacht sich kaputt." Frank Schäfer glaubt nicht daran, dass ein Wolfszaun hundertprozentige Sicherheit gibt, auch wenn ihm der Freistaat den Wolfszaun finanzieren würde.

Staatliche Förderung nur für bestimmte Gebiete

Maximilian Kobold hat dagegen Pech: Nur zwei von acht Weideflächen des Schäfermeisters aus Kirchzell liegen im so genannten Ereignisgebiet, das die Regierung wegen des benachbarten Wolfs in Baden-Württemberg in der Region abgesteckt hat. Nur in dem Ereignisgebiet wird die Anschaffung von Wolfszäunen aktuell refinanziert. "Obwohl es ja eigentlich bekannt ist, dass so ein Wolf bis zu 70 Kilometer am Tag laufen kann. Und dann sollte man auch diesen 70 Kilometer Radius entsprechend fördern", sagt Kobold, der bereits 2017 – lange vor den heute geltenden Förderrichtlinien – einen Wolfsriss verkraften musste.

Abschuss von "Problemwölfen"?

Der Bund Naturschutz geht sogar über die Forderung des Kirchzeller Schäfers hinaus. "Es wäre wirklich besser, ganz Bayern als potentielles Wolfsgebiet anzusehen und die Förderung aufs ganze Land auszuweiten", sagt Kreisvorsitzender Scherrer. Solange die am Untermain gesichteten Wölfe sich aber nicht problematisch verhalten würden, sind die Naturschützer gelassen. Dennoch schließt Steffen Scherrer vom Bund Naturschutz Miltenberg einen möglichen Abschluss nicht generell aus. Allerdings sei das nur dann vertretbar, wenn das Tier auch wirklich ein "Problemwolf" sei, also beispielsweise Weidetiere reißt, obwohl die Bauern die entsprechenden Vorsorgen getroffen haben.

Problematik rund um Herdenschutzhunde

So oder so müssten die Landwirte entsprechend Mehraufwand leisten, um sich und ihre Tiere vor dem Wolf zu schützen. Und letztlich müssten auch die Anwohner ein Auge zudrücken – zum Beispiel, wenn Schäfer Maximilian Kobold entsprechend abgerichtete Herdenschutzhunde in seine Schafherde geben würde. "Ich habe viele Spaziergänger in meiner Herde laufen. Das bedeutet, dass diese Herdenschutzhunde ja auch jeden Spaziergänger anbellen, was zu großer Inakzeptanz in der Bevölkerung führen würde", sagt Kobold. Auch für Rinder-Landwirt Frank Schäfer sind Herdenschutzhunde kein Thema. Dazu habe er zu viele Rinder auf zu viel Fläche. "Ich bräuchte bestimmt sechs Hunde. Und es ist ja nicht damit getan, dass ich die einfach in der Herde mitlaufen lasse. Die brauchen ja auch Pflege."

Für beide Kirchzeller Bauern ist deshalb klar, dass der Abschuss im Zweifel erlaubt sein muss, für "Problemwölfe", darauf legt Frank Schäfer wert. Denn: "Wir wollen den Wolf nicht wieder ausrotten, aber am Ende nicht wieder die Dummen sein."