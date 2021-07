Wöhrder See: Nürnbergs "Klimaanlage" feiert Jubiläum

Es ist Freitagmittag, bald kommt das Wochenende. Da darf auch ein Ministerpräsident mal die Hosenbeine hochkrempeln und die nackten Füße baumeln lassen. Am Wöhrder See mitten in Nürnberg macht das Markus Söder (CSU) besonders gerne. Bei einer Bootsfahrt genießt er am Bug sitzend die Wasserwelt. Er nimmt für sich in Anspruch, den Wöhrder See gerettet zu haben. Denn vor zehn Jahren sah es noch so aus, als ob die künstliche Wasserfläche, zu der die Pegnitz im Osten Nürnbergs aufgestaut ist, keine Zukunft mehr hat. Den See gibt es seit genau 40 Jahren.

Gestank von abgestorbenen Algen

Der viele Schlamm, den der Fluss in den See getragen hat, bereitete dem Gewässer vor einem Jahrzehnt fast das Ende. Eigentlich sollte das Wasser zweieinhalb Meter tief sein. Doch an vielen Stellen wurden maximal 50 Zentimeter und weniger gemessen. Das hatte zur Folge, dass sich wie an vielen Seen im Sommer Algen ausbreiten konnten. Im Sommer türmten sie sich am Ufer. Was nicht nur schlimm aussah, sondern noch viel schlimmer stank, erinnert sich Söder. Er war damals Umweltminister und es stand zur Debatte, den langsam verlandenden See aufzugeben und das Wasser ganz abzulassen.

Neuer Chef mit Ideen zu Seerettung

Söder forderte andere Lösungen. Die wurden ihm auch präsentiert, sagt er beim kleinen Festakt am Ufer. Doch dafür musste zunächst ein neuer Chef im Wasserwirtschaftsamt Nürnberg her. Und mit ihm kam das Konzept, den See zu retten. Der Schlamm wurde ausgebaggert, kleine Inseln sorgen inzwischen dafür, dass die Pegnitz schneller durch das Gewässer fließt und die Ablagerungen mitnimmt. Die 2,6 Kilometer lange und zwischen 100 und 200 Meter breite Wasserfläche konnte erhalten werden.

Abkühlung für Kopf und Klima in Nürnberg

Es entstand ein Naherholungsgebiet mit vielen Freizeitmöglichkeiten. Und die neue Norikusbucht ist inzwischen Nürnbergs größtes Naturbad – mit Sandstrand, das auch im Winter genutzt wird. Das Wasser wird durch Gesteinsschichten natürlich auf Badewasserqualität gereinigt, bevor es in die Bucht fließt. Erholung und Freizeit sind das eine, der See kühlt aber auch. "Der See ist eine Klimaanlage mitten in der Stadt", sagt Söder. Und er gibt zu, dass er auch persönlich den Wöhrder See zur Abkühlung nutzt: "Wenn ich mal Ärger habe, dann gehe ich hier spazieren und kriege den Kopf frei." Insgesamt hat der Freistaat in den Bau der Wasserwelt Wöhrder See rund 30 Millionen Euro investiert.

Wöhrder See bietet Platz für Artenvielfalt

Vor 40 Jahren wurde der Wöhrder See fertiggestellt. 1959 hatten die Stadträte den Beschluss gefasst, die Pegnitzwiesen mit den vielen Bombentrichtern aus dem zweiten Weltkrieg zu fluten, sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) beim kleinen Festakt zum Doppeljubiläum. 22 Jahre dauerte es, bis der See fertig ausgebaggert und die Pegnitz und einer Fläche von 52 Hektar aufgestaut war. Der Untere Wöhrder See ist bereits zum Freizeit- und Erholungszentrum umgebaut. Im Moment arbeitet das Wasserwirtschaftsamt am Oberen Wöhrder See. Hier legt es den Fokus auf die Artenvielfalt. Aktuell entstehen mit Schilf bepflanzte Flachwasserbereiche, von denen Jungfische und Libellen profitieren. Nächstes Jahr folgt der Bau des Fischwegs. Dieser wird das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost mit dem Wöhrder See verbinden.