vor 35 Minuten

Wodkaflasche löst SEK-Einsatz in Nürnberg aus

Eine Wodkaflasche hat in der Nacht zum Sonntag einen SEK-Einsatz in der Nürnberger Innenstadt ausgelöst. Die Polizei war davon ausgegangen, dass zwei Männer in einer Wohnung mit einem Maschinengewehr hantierten.