Wochenende: Viel Neuschnee für Berge und Straßen erwartet

Das erste Wochenende des Jahres steht bevor – und laut Wetterexperten auch der erste größere Wintereinbruch. Ab heute werden teils kräftige Schneefälle erwartet. In den Bergen bedeutet das steigende Lawinengefahr, auf den Straßen Behinderungen, denn dazu kommt noch der Rückreiseverkehr zum Ende der Weihnachtsferien. Auch bei der Bahn ist nach Angaben der Deutschen Bahn mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Viel Neuschnee in den Bergen und im Flachland

Während im tiefer gelegenen Franken überwiegend mit Regen zu rechnen ist, kann es nahe den Alpen, wie etwa in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen oder Bad Tölz, bis zu 40 Zentimeter Schnee geben. In den Bergen selbst – oberhalb von 800 Metern – ist am Wochenende mehr als ein Meter Schnee vorhergesagt, vor allem im österreichischen Bundesland Salzburg. In der Steiermark und Salzburg war die Situation laut Experten bereits am Donnerstag angespannt. Viel Neuschnee und starker Wind haben in den Nordalpen und Tauern für umfangreiche Schneeverfrachtungen gesorgt.

Lawinengefahr in den Bergen: höchste Warnstufe denkbar

Der Deutsche Alpenverein (DAV) appelliert an alle Wintersportler, sich an diesem Wochenende auf keinen Fall abseits der gesicherten Pisten zu bewegen. Wegen des vielen Neuschnees könnte die Lawinengefahr weiter steigen. Die zweithöchste Warnstufe 4, die derzeit bereits für die Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen oder für das Engadin in der Schweiz gilt, könnte sich auch noch auf andere Gebiete ausdehnen – wenn nicht gar die höchste Lawinenwarnstufe 5 eintritt.

"Was tückisch ist, ist die Tatsache, dass wir in den tiefen Lagen wenig Schnee haben. Das lullt in gewisser Weise den Skitourengeher ein, der sich weitgehend sicher fühlt. Sobald er aber aus der Waldgrenze herauskommt, ist er auf einmal mit deutlich mehr Schnee, mit großen Schneeverwehungen und mit instabilem Schneedeckenaufbau konfrontiert." Robert Mayer, Ressortleiter Bildung beim DAV

Vor allem Triebschnee, also Schnee, der sich durch starken Wind an einer geschützten Stelle abgelagert hat, kann gefährlich werden. Dann reicht laut Lawinenwarndienst schon ein einzelner Ski-Fahrer, um ein Schneebrett auszulösen. Berge sind an diesem Wochenende ohnehin keine gute Idee – erwartet werden Windböen, Schneegestöber, Temperaturen bis minus 12 Grad und winterliche Straßenverhältnisse.

Rückreisewelle auf den Fernstraßen erwartet

Nicht zu vergessen der Rückreiseverkehr aus den Weihnachtsferien: Auf den Hauptreiserouten und Ballungsraumautobahnen wird das bereits am Nachmittag zu spüren sein, aber vor allem dann morgen tagsüber und nochmal am Sonntag ab Mittag. Auf österreichischer Seite ist vor allem in Tirol und Salzburg mit Schneekettenpflicht, Straßensperren und Staus zu rechnen – vor allem auf der Inntal Autobahn A12 und der Tauern Autobahn A10 sowie auf einigen Bundesstraßen.

Wartezeiten an den Grenzen

Auch an den Grenzübergängen nach Bayern müssen sich Autofahrer auf lange Wartezeiten einstellen sowie auf der Inntalautobahn A93 und der Salzburger Autobahn A8 in Richtung München. Bei viel Schnee könnten am Irschenberg Lastwagen quer stehen.

Bahn warnt Reisende vor Verkehrschaos

Auch Bahnreisenden droht wegen des starken Schneefalls ein Verkehrschaos. Die Deutsche Bahn fordert Reisende auf, sich vor Fahrtantritt noch einmal zu informieren, etwa in der Bahn-App oder auf bahn.de. Ein Sprecher sagte, es stehe zusätzliches Personal bereit, um in den Bahnhöfen Schnee zu räumen und Weichen zu enteisen. Auch die Münchner S-Bahn bereitet sich auf schwierige Verhältnisse vor: Denn sogar in der Stadt sind bis zu 20 Zentimeter Schnee angekündigt.