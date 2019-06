Wochenende: Neumarkt feiert Altstadtfest

Am Abend startet in Neumarkt das Altstadtfest. Bis Sonntagabend geht es rund auf den verschiedenen Bühnen und Plätzen in der Innenstadt. Dazu gibt es einen Mittelaltermarkt und Lagerleben sowie jede Menge Kinderattraktionen am Sonntag.

Buntes Programm für das Wochenende

Um 19 Uhr wird das Altstadtfest am Abend vor dem Rathaus eröffnet. Der Mittelaltermarkt startet heute um 19:30 Uhr und bietet Stelzenläufer, Spielleut, Jonglage, Folkrock und eine Feuershow. Am Samstag startet das Programm in der Innenstadt um 14 Uhr. Ab 14:30 Uhr ist auf dem Mittelaltermarkt dann auch ein Falkner zu sehen sowie Gaukler und ein Marktvogt. Dazu schläft das "Pfalzgräfische Gefolge e.V." sein Lager auf. Am Sonntag beginnt das Altstadtfest um 11 Uhr. Ab 13 Uhr warten auf Kinder dann ein Kletterturm, eine Hüpfburg, jede Menge Spiele sowie ein Zauberclown, Ballett und ein Liedermacher.