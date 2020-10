Wochen zur Demokratie in Stadt und Landkreis Passau

Am Freitag beginnen in Stadt und Landkreis Passau die Wochen zur Demokratie, ein Festival mit mehr als 30 Veranstaltungen. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger sollen zusammenkommen und diskutieren - gerade in Zeiten von Klimawandel, Digitalisierung und Corona-Pandemie besonders wichtig, findet der Verein "Initiative Wochen zur Demokratie".

Demokratie muss im Gespräch bleiben

"Demokratie scheint uns selbstverständlich zu sein. Aber es gibt weltweit andere Entwicklungen. Deswegen ist es so wichtig, im Gespräch zu bleiben", sagt Organisator Winfried Helm. Auf dem Programm stehen bis Ende November Theaterstücke, Musikkabarett, Filmvorführungen, Vorträge, und Workshops mit Themen wie: "Wie gehe ich mit Fake-News um?" und "Was tun, wenn im Freundeskreis ein Verschwörungstheoretiker ist?".

Auf einer Jugendkonferenz, die der Landkreis veranstaltet, können Schüler darüber beraten, was sie an ihrer Schule gerne verändern würden.

Bürger können Ideen für die Region einbringen

Außerdem können Bürger Ideen für Passau und die Region einbringen, wie sich zum Beispiel ein Stadtteil verbessern kann. Die besten Ideen werden von einer Jury prämiert. Corona-bedingt muss man sich zu den Veranstaltungen anmelden: https://www.wochen-zur-demokratie.de/.