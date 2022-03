"Woche der Brüderlichkeit" in Ansbach startet

Die "Woche der Brüderlichkeit" ist eine bundesweite Aktion, die von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit initiiert wurde. In diesem Jahr steht die Aktionswoche unter dem Motto "Fair-Play – Jeder Mensch zählt". Bis zum 13. März finden in Ansbach verschiedene Veranstaltungen statt, die den christlich-jüdischen Dialog fördern sollen, heißt es von den Veranstaltern.

Vortrag, Liederabend, Besuch der Amberger Synagoge

Nach dem Auftakt heute Abend um 19.30 Uhr geht es am kommenden Mittwoch mit einem Vortrag zum Internationalen Frauentag über die deutsch-jüdische Religionsphilosophin Margarete Susmann weiter. Ein Liederabend mit Chansons aus der Zeit des Nationalsozialismus der 1930er- und 1940er-Jahre gibt es am Donnerstag (10.03.22).

Am Freitag (11.03.22) können Interessierte im Rahmen einer Studienfahrt in die Synagoge nach Amberg fahren. Zum Ende der Woche der Brüderlichkeit gibt es einen Tag der Offenen Synagoge (Samstag, 12.03.22). Am Sonntag wird eine Führung durch den jüdischen Friedhof in Ansbach (13.03.22) angeboten.

Ausstellung in St. Gumbertus bis 24. März

Über die Aktionswoche hinaus, nämlich noch bis 24. März, ist in der Kirche St. Gumbertus die Ausstellung "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" für Besucherinnen und Besucher geöffnet.