13.03.2019, 17:56 Uhr

Woche der Ausbildung: Zukunftstechnologien als Jobgarant

Viele Jugendliche suchen noch nach ihm: dem perfekten Ausbildungsplatz. In der "Woche der Ausbildung" der Bundesagentur für Arbeit können sich Jugendliche über eine Ausbildung informieren. Es zeigt sich: Technik kommt an - auch in Neuburg vorm Wald.