Woche der Abfallvermeidung: Umweltstation Würzburg macht mit

Mit gleich vier Angeboten beteiligt sich die Umweltstation der Stadt Würzburg an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung und der internationalen Aktionswoche "Lets Clean Up Europe" vom 20. bis 28. November.

Zum Artikel Bayerischer Ingenieurpreis: Platz 2 für Würzburger Umweltstation

Schulhof von Zigarettenkippen befreien

Zwischen Montag (22.11.2021) und Donnerstag (25.11.2021) bewerben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Umweltstation die Abfallvermeidungskampagne "Einmal ohne, bitte" im Würzburger Stadtteil Zellerau. Einzelhändler, Gastronomen und Bürger werden vor Ort zum Mitmachen aufgerufen, frei nach dem Motto "Gemeinsam für einen lebenswerten, zukunftsfähigen Stadtteil!". Am Dienstag (23.11.2021) sind die Zigarettenkippen an der Franz-Oberthür-Schule und am städtischen Schulzentrum fällig: Ein Team des Fachbereichs Schule und Umweltstation der Stadt Würzburg entwickelt mit den Schülern vor Ort Maßnahmen, um das Schulgelände und angrenzende Gehsteige nachhaltig frei von unschönen und umweltgefährdenden Zigarettenkippen und sonstigen Abfällen zu bekommen. Würzburgs dritte Bürgermeisterin und Schulreferentin Judith Jörg (CSU) ist vor Ort und zeigt, dass saubere Schulumfelder in Würzburg für sie ein wichtiges Thema sind.

Studenten sammeln Müll im Ringpark

Schließlich sind am Freitag (26.11.2021) die Studenten gefordert, den Ringpark von wildem Müll zu befreien: Von 10 bis 16 Uhr stattet ein Studierendenteam des Studienganges "International Management" an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt in Kooperation mit der Umweltstation, Sammelwillige mit Zangen, Eimern und Müllsäcken aus. Die "Ausstattung" der freiwilligen Sammler wird an einem Stand nahe dem Eingang des Ringparks gegenüber der Treppenanlange des Hauptgebäudes der Neuen Universität Würzburg ausgegeben. Als Belohnung gibt es im Anschluss einen heißen Kinderpunsch für alle Sammlerinnen und Sammler – eingeschenkt in selbst mitgebrachte Becher.

Würzburg will mit gutem Beispiel vorangehen

"Während in Glasgow wichtige internationale politische Verpflichtungserklärungen für den Umwelt- und Klimaschutz verhandelt wurden, ist eine Verminderung des Abfallaufkommens in Deutschland leider nach wie vor nicht abzusehen", sagte Wolfgang Kleiner, Werkleiter des Eigenbetriebes "Die Stadtreiniger", zu den diesjährigen Aktionswochen. Umso wichtiger sei es, dass mit gutem Beispiel vorangegangen werde, um Abfälle zu vermeiden.

Aktion will für das Thema "Abfall" sensibilisieren

Die Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV) ist Europas größte Kommunikationskampagne rund um die Themen Abfallvermeidung und Wiederverwendung. Sie findet jährlich in der letzten Novemberwoche auf dem gesamten Kontinent und darüber hinaus statt. Ziel ist es, alle Europäerinnen und Europäer für die Notwendigkeit der Ressourcenschonung zu sensibilisieren und praktische Wege aus der Wegwerfgesellschaft aufzuzeigen. Die Aktionswoche in diesem Jahr steht unter dem Motto "Wir gemeinsam für weniger Abfall – unsere Gemeinschaft für mehr Nachhaltigkeit!". "Lets Clean Up Europe" ist eine im Jahr 2014 ins Leben gerufene europäische Aufräumkampagne, die seit 2015 auch in Deutschland stattfindet.