Wo sollen die Windräder hin? Im Allgäu läuft die Suche

Eine große Lichtung in einem Waldgebiet im Süden der Gemeinde Mauerstetten, in der Nähe von Kaufbeuren: Die rund 150 Hektar große Fläche ist ein typischer Suchraum für eine künftige Windkraftanlage, weil es hier keine Einschränkungen gebe, sagt der langjährige Bürgermeister, Armin Holderried,. "Wir sind von der B12 weit genug weg, es sind offenbar keine naturschutzrechtlichen Vorbehalte da, wir sind auch von den Siedlungsbereichen weit genug weg."

Ja zur Windkraft - aber nicht vor der eigenen Haustür

Das sieht eine Spaziergängerin vor Ort ganz anders. Sie sei auf jeden Fall für erneuerbare Energien und die Windkraft. Aber hier, genau hier, würde sie es schade finden: "Wir gehen hier gerne spazieren und es gibt auch viele Leute, die hier spazieren gehen. Würde ich eigentlich cooler finden, wenn das woanders wär." Die Aussage ist typisch für die Meinung vieler.

Suchräume für Windkraftanlagen

Der Regionale Planungsverband Allgäu soll jetzt einen Schritt weiter gehen. Mit Dutzenden Abstandsgeboten und gesetzlichen Ausschlusskriterien wurde eine Karte erarbeitet, auf der vier Prozent des Allgäus als Suchräume markiert sind. Die regionale Planung mit knapp 100 Kommunen von Füssen bis Lindau soll die am besten geeigneten Gebiete finden. Die Grundstimmung bei den Gemeinden sei positiv, erklärt der Vorsitzende des Planungsverbands, der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse. Am Ende müssen 1,8 Prozent der Landesfläche herauskommen, die dann am besten geeignet sind.

Naturschutzgebiete sollen unberührt bleiben

Auch der Bund Naturschutz stimmt der großen Mehrheit der Suchräume zu, sagt Energieexperte Thomas Frey: "Für uns sind die Schmerzgrenzen in den Schutzgebieten, also FFH-Gebiete (Flora-Fauna Habitate, Anm d. Red.) und dann vor allem die ganzen Moore. Die Moore sind ja die absoluten Kohlenstoff-Senker, die die jetzt partiell auszubaggern und Windräder reinzustellen, das wäre absurd."

Ohne Diskussionen wird die Suche nach neuen Flächen für Windräder aber nicht verlaufen. "Da warten sicher auch viele Windkraftgegner jetzt erstmal noch ab. Wenn’s konkreter wird, wird’s sicher auch Widerstand geben", ist Stefan Bosse überzeugt.

Gemeinde-Windrad füllt die Kassen

In der Gemeinde Bidingen ist man schon weiter. 2014 gab es dort einen Bürgerentscheid, der positiv ausfiel. Seitdem stehen dort vier Windkraftanlagen, eine davon gehört der Gemeinde. Das Windrad wirft jährlichen rund 250.000 Euro Gewinn für den Gemeindehaushalt ab, berichtet Bürgermeister Franz Martin. "Die neuen, geplanten Vorranggebiete liegen ja auch auf diesem Höhenzug. In einer Bürgerversammlung wurden die vor ein paar Wochen von uns schon bekannt gegeben. Und da hat sich jetzt kein Widerstand geregt, weil es aus unserer Sicht auch der richtige Platz ist, wenn man das ganze Gemeindegebiet betrachtet", sagt Martin.