Wo sich Polizisten Hilfe holen, wenn ein Kollege getötet wird

Hilda Schneider hat den Job 20 Jahre lang gemacht. Sie hat mit dutzenden traumatisierten Polizisten gearbeitet. Sie war Seelsorgerin bei der Polizei in München und hat zeitgleich die "Selbsthilfegruppe Schusswaffenerlebnis" begleitet.

Unmittelbar nach einer schrecklichen Tat, erzählt sie, gehe es darum, zu stabilisieren. Manche redeten wie ein Wasserfall, andere versuchten alles mit sich selbst auszumachen.

Nach so einer Tat wie der bei Kusel in Rheinland-Pfalz rückt der Tod vor allem für Beamte, die Streife fahren, näher - auch in Bayern, obwohl hunderte Kilometer weit weg. "Viele denken jetzt, das könnte einem morgen auch passieren", schildert die ehemalige Seelsorgerin.

"Lieber Schnittwunde als Trauma"

In die "Selbsthilfegruppe Schusswaffenerlebnis" kommen Beamte mit unterschiedlichen Erfahrungen. Sie haben jemanden aus Notwehr erschossen, mussten schon einmal um ihr Leben kämpfen oder haben einen Kollegen im Dienst sterben sehen und machen sich deswegen Vorwürfe. Manche sprechen in der Selbsthilfegruppe zum ersten Mal über ihre Erlebnisse und Gefühle.

"Der seelische Schmerz wurde lange übersehen", berichtet Schneider. Manche Polizisten sagen sogar, ihnen wäre es lieber, sie hätten eine Schnitt- oder Schusswunde, denn die könnten sie herzeigen. Dann wäre allen klar, man habe etwas Schreckliches erlebt.

Reinhold Bock arbeitet noch heute für die Selbsthilfegruppe. Er ist auch Opfer. Sein Kollege hat vor 30 Jahren einen 20-Jährigen aus Notwehr erschossen. Bock stand daneben. Als jetzt die Nachricht der beiden erschossenen Polizisten aus Rheinland-Pfalz kam, hat ihn das schockiert und wieder aufgewühlt. Er denkt auch an die Kollegen, die als erstes am Tatort waren: "Du fährst zum Einsatz und findest die Kollegin tot und den Kollegen im Sterben. Wie muss es denen heute gehen? Ich würde das ohne fremde Hilfe nicht überstehen", sagt er.

Zahl der Mord- und Totschlagsdelikte steigt

Mord und Totschlagsdelikte auf Polizisten sind zum Glück selten. Doch sie werden mehr. Als "besorgniserregend" bezeichnete das Bundeskriminalamt den sprunghaften Anstieg 2020. Da hat die Behörde 42 Fälle mehr als im Jahr zuvor registriert. Deutschlandweit sei 113 Mal versucht worden, einen Polizisten zu töten, einmal sei es gelungen. In Bayern gibt es mit die meisten Mord- und Totschlagsdelikte auf Polizeibeamte, 2020 insgesamt 11 (2019: 6).

Wer in Bayern Opfer von Gewalt im Dienst wird, dem verspricht auch die Bayerische Polizeistiftung schnelle und unbürokratische Hilfe. Mehr als 1.400 Mal konnte sie seit ihrer Gründung 1977 verletzten Polizeibeamten oder etwa Angehörigen von zu Tode gekommen Polizisten vor allem finanziell helfen.

Auch seelische Verletzungen müssen heilen

Zudem arbeite man eng mit der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft zusammen, die traumatisierten Beamten zum Beispiel zeitweise Ferienhäuser zur Verfügung stellt, in denen sie sich von ihren Erlebnissen erholen können.

"Es ist nicht immer die augenscheinlich schwere Verletzung, die Kollegen psychisch am meisten belastet", sagt Thomas Lintl, Vorsitzender der Bayerischen Polizeistiftung. Deswegen unterstützt die Stiftung sowohl körperlich Verletzte als auch traumatisierte Opfer. Und die sähen die finanzielle Hilfe auch als Wertschätzung aus der Polizeifamilie, so Lintl.