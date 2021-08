Wo Schwaben am schönsten ist – mein Lieblingsplatz im Sommer

Von seinem Arbeitsplatz aus hat Robert Gotthardt einen weiten Blick über das Ries. Er ist nämlich Türmer auf dem Daniel, dem Turm der Sankt-Georgskirche in Nördlingen. Sein Lieblingsort liegt südwestlich von Nördlingen, beim Ederheimer Ortsteil Hürnheim – und auch von dort aus hat man einen weiten, ja atemberaubenden Blick, sagt Robert Gotthardt. Die Burg Niederhaus, erbaut im 12. Jahrhundert von den Herren von Hürnheim, ist heute eine Ruine – aber man kann noch gut die Ausmaße der ursprünglichen Burg erahnen. Robert Gotthardt, dessen Eltern früher die Dorfwirtschaft in Hürnheim betrieben, hat schon als Kind mit seinem Bruder in der Ruine gespielt. Das war ein unbeschreibliches Erlebnis für ein Kind, sagt er heute.

Bis heute fasziniert ihn die Burg, die erhaben auf einem Felsrücken sitzt. Nicht nur die Ausblicke, etwa ins Kartäusertal, sind großartig. Ihn begeistert auch die Natur, von der die Ruine umgeben ist: Wälder, Wiesen oder die von Felsen durchbrochene Heidelandschaft. An heißen Tagen kann man sich im nahen Forellenbach abkühlen und ansonsten die Vögel beobachten, die am Himmel ihre Kreise ziehen: Bussarde oder Milane.

Wer durch die Burgruine streift, findet darin auch eine Gedenktafel. Sie erinnert an Friedrich von Hürnheim, der ein tragisches Schicksal erlitt. Zusammen mit Konradin, dem letzten Staufer, wurde er 1268 in Neapel enthauptet. Die Burg Niederhaus wurde während des Dreißigjährigen Kriegs teilweise zerstört. Dass sie heute eine Ruine ist, verdankt sie allerdings der sogenannten Ruinenromantik im 19. Jahrhundert: Damals ließ man die Burg Niederhaus ebenso wie die Nachbarburg Hochhaus absichtlich zu Ruinen verfallen.