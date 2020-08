Wo Schwaben am schönsten ist - mein Lieblingsplatz im Sommer

Skispringerin Katharina Althaus aus Oberstdorf liebt ihre heimischen Berge auch im Sommer. Schon als Kind, erinnert sich die 24-Jährige, ist sie zusammen mit ihrer Familie zum Rappensee gewandert. Die großartige Kulisse mitten in den Bergen begeistert sie bis heute. Auch den Weg dorthin genießt sie, wenn sie sich mal ein bisschen bewegen will. Am schönsten, sagt Katharina Althaus, ist es ganz in der Früh, wenn noch nicht so viel los ist. Dann schwimmt sie dort eine Runde und freut sich anschließend über ein schönes Frühstück. Am Rappensee kann sich die Spitzensportlerin einfach mal erholen und sich eine Auszeit gönnen.