Wo schlafen? 2G-Coronaregel stellt Baubranche vor Probleme

Die neuen, verschärften Corona-Regeln stellen Baubetriebe vor große Herausforderungen. Ungeimpfte Beschäftigte auf Montage konnten bisher mit einem negativen Corona-Tests in Hotels oder Pensionen übernachten. Weil die Infektionszahlen in Bayern auf Rekordniveau sind, ist damit jetzt Schluss. Viele Handwerksbetriebe befürchten, dass sie ihre Aufträge nicht mehr rechtzeitig fertigstellen können und in Verzug kommen. In einigen Fällen müssten die Betriebe dann hohe Vertragsstrafen an ihre Kunden zahlen.

Wohncontainer für Mitarbeiter

Stephan Kohl ist Geschäftsführer eines Bauunternehmens in Kirchenthumbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Von seinen insgesamt 200 Mitarbeitern sind gut die Hälfte auf Montage, etwa ein Viertel davon ist ungeimpft. Der Unternehmer aus der Oberpfalz hat für die neue 2G-Regel in bayerischen Beherbergungsbetrieben nur bedingt Verständnis. Eigentlich würden seine Mitarbeiter, die aus verschiedensten Regionen und Ländern kommen, im Hotel übernachten. Doch die neuen Zugangsregelungen verbietet das Ungeimpften.

Damit kein Stillstand auf den Baustellen der Firma Kollmer entsteht, lässt er für seine ungeimpften Mitarbeiter zehn Wohncontainer in der Nähe des Firmenstandortes aufbauen. Dort können die Beschäftigten übernachten, duschen, auf die Toilette gehen und sogar kochen.

Kammer fordert Sonderlösung

Alexander Stahl, Geschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz fordert von der Bayerischen Staatsregierung ein Umdenken. Seiner Meinung nach muss der Freistaat eine Lösung für die Handwerker auf Montage finden. Ansonsten, so glaubt er, gerät der wirtschaftliche Aufschwung wieder ins Stocken.

Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft findet, dass die Einhaltung der neuen Corona-Verschärfungen in einer nicht-stationären Berufssparte, wie der Baubranche, schier unmöglich ist.